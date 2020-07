Rešili 94 prebežnikov, več kot dve tretjini jih je okuženih z novim virusom

Več kot dve tretjini od 94 prebežnikov, ki jih je danes v Sredozemskem morju rešila malteška obalna straža, je okuženih z novim koronavirusom, so danes sporočile oblasti na Malti. Testi so bili pozitivni pri 65 prebežnikih, na izvide devetih še čakajo.

Skupino prebežnikov je malteška obalna straža rešila v ponedeljek, ob prihodu na otok pa jih je izolirala ter testirala. Podatkov o njihovem zdravstvenem stanju in narodnosti niso navedli, so pa na območje prispeli v čolnu, ki je izplul iz Libije. Na pomoč so poklicali v nedeljo, na rešitev pa so na morju čakali 30 ur, poroča STA.

Največji skupek okužb na Malti

Gre za največji skupek okužb na Malti, odkar so tam 7. marca potrdili prvi primer. Skupaj imajo trenutno v državi 99 potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom. V zadnjem obdobju se migranti v večjem številu odpravljajo na pot prek morja, številni prispejo tudi v Italijo.

Desne stranke v tej državi svarijo pred nevarnostjo, da bi lahko prihodi migrantov vplivali na epidemijo bolezni covid-19. V prihodnjih dneh naj bi v karantensko nastanitev preuredili ladjo italijanske mornarice, na kateri bodo morali migranti pred obalo Sicilije prebiti dva tedna, je dejala italijanska notranja ministrica Luciane Lamorgese.

V streljanju v Libiji ubiti trije migranti

V Libiji so bili medtem v ponedeljek v streljanju ubiti trije migranti iz Sudana, ki jih je libijska obalna straža prestregla na morju in vrnila na obalo, so sporočili Združeni narodi (ZN). Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je sporočil, da se je streljanje zgodilo v libijskem pristaniškem mestu Al Kums, ki leži približno sto kilometrov vzhodno od prestolnice Tripoli. Streli so odjeknili po izkrcanju več kot 70 prebežnikov z ladje libijske obalne straže.

Umrli so trije migranti iz Sudana, dva na kraju streljanja, eden pa na poti v bolnišnico, so dodali. Še dva sta bila v streljanju ranjena. Druge so premestili v center za pridržanje, so še navedli v UNHCR. V Mednarodni organizaciji za migracije (IOM) so zapisali, da so lokalne oblasti začele streljati, ko so prebežniki poskušali zbežati s kraja, kjer so se izkrcali z ladje, poroča STA.

V obeh organizacijah so poudarili, da incident kaže na to, da Libija ni varna za prebežnike. IOM je Evropsko unijo in mednarodno skupnost pozval k hitremu ukrepanju, da ne bi več vračali ranljivih ljudi v Libijo. V UNHCR so pozvali k preiskavi incidenta. Zavzeli so se za okrepitev zmogljivosti iskanja in reševanja migrantov v Sredozemskem morju, vključno z ladjami nevladnih organizacij. S tem bi lahko okrepili reševalne operacije, ki bi omogočile izkrcanje migrantov v varnih pristaniščih zunaj Libije, so poudarili.