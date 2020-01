Rešena želva še več tednov izločala plastiko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Želva orjaška črepaha, ki so jo rešili ob obali argentinske prestolnice Buenos Aires, je še tedne po tem izločala plastiko. Skupaj je v mesecu izločila 13 gramov plastičnih vrečk in drugih plastičnih smeti.

Želva se je ujela v ribško mrežo, pozneje pa so jo predali strokovnjakom iz fundacije Mundo Marino. Ti so ugotovili, da ima želva v svojem prebavnem traktu skrb zbujajočo količino plastike.

Ker so na preiskavah ugotovili, da ima v telesu tujke, so veterinarji začeli zdravljenje z zdravilom, ki povečuje peristaltično gibanje (gibanje prebavnega trakta), s tem pa se izločijo tudi tujki.

Foto: Mundo Marino

Številne težave želv zaradi plastike

V fundaciji Mundo Marino, kjer se ukvarjajo z ohranjanjem prostoživečih živali, opozarjajo, da to ni prva želva, ki so jo našli v tako slabem stanju. Letos so imeli še dva podobna primera, v enem pa je želva zaradi plastike v želodcu tudi umrla.

Orjaška črepaha (latinsko Chelonia mydas) je ogrožena vrsta in je na rdečem seznamu Svetovne zveze za varstvo narave. Večina odraslih morskih želv je strogo rastlinojeda, mlajše želve pa so tudi mesojede. Eden od njihovih najljubših ulovov je tudi meduza, ki jo lahko mlade želve hitro zamenjajo za plastično vrečko. Študija iz leta 2018 je pokazala, da je v 22 odstotkih primerov za želve usoden že en kos plastike.