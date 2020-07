Referendum po rusko: par prišel na glasovanje, glasovnici sta bili vnaprej oddani #video

V svoji, zdaj že dvajsetletni vladavini Rusiji, se je predsednik največje države na svetu Vladimir Putin znašel pred enim največjih izzivov svojega predsedovanja. Prevetritev ruske ustave, ki jo predlaga, bi mu omogočila še nadaljnja dva mandata, kar bi pomenilo, da Putin lahko ostane na funkciji vse do leta 2036. '' Ne volimo samo o spremembi ustave, ampak tudi o tem, v kakšni državi si želimo živeti,'' je trenutni predsednik države naslovil gledalce preko malih zaslonov.

Ko je moskovski par prišel uresničit svojo volilno pravico so jima to na volišču številka 1403 onemogočili. Članica volilne komisije je zakoncema pokazala njuni imeni, osebne podatke in podpise. Namernega ponarejanja glasov trenutno ne gre obtožiti še nikogar, saj bi lahko šlo za napako, vendar v oči bode soočenje, katerega so ujeli s kamero mobilnega telefona.

Sprva so se paru opravičili, vendar opravičila nista sprejela. Ko sta zahtevala razlago od nekoga, ki nadzoruje potek volitev sta naletela na gluha ušesa. Uradna oseba, ki je prikazana na posnetku, je register zaprla, stisnila k sebi in ga ni želela več pokazati. Ko sta na vprašanje: ''Ali ste v registru videli svoje ime?'' odgovorila pritrdilno jima je nadzornica zabrusila: ''Dokažite!''. Posnetek so objavil podporniki ruskega opozicijskega aktivista Alekseja Navalnega, poroča radio Svobodna Evropa (Radio Liberty).

Posnetek so objavili simpatizerji Alekseja Navalnega Foto: Reuters

O čem Rusi dejansko volijo?



Spomnimo na ključne spremembe, ki se bodo zgodile, če referendum uspe. Odstraniti se namerava klavzulo, ki omejuje maksimalno število predsedniških mandatov, prav tako izničiti dosedanje mandate trenutnega predsednika Vladimirja Putina in nekdanjega predsednika države Dimitrija Medvedjeva. Ta sprememba bi obema praktično omogočila nov ''prvi mandat'' ob morebitni ponovni izvolitvi.



Prav tako si oblast z amandmaji prizadeva povzdigniti rusko ustavo nad mednarodno pravo, zgornji dom parlamenta pa bi po novem bil zmožen predsedniku predlagati odstavitev ustavnih in vrhovnih sodnikov. Poleg teh sprememb je v paket sprememb vključena tudi sprememba glede minimalnih plač in pokojnin ter uradna definicija zakonske zveze kot zveze med moškim in žensko.



Danes poteka zadnji dan volitev, ki se odvijajo vse od prejšnjega četrtka. Glasovalo je že več kot 50 odstotkov volivcev, ob strogih varnostnih ukrepih v pa je v Moskvi glasoval tudi Putin, ki je osebno oddal svoj glas na volišču na Ruski akademiji znanosti. Zadnja volišča se bodo danes zaprla ob 20. uri po srednjeevropskem času, nakar se bo začelo štetje glasov, poroča STA.