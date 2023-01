Referendum o spremembi ustave na Slovaškem ni uspel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je danes sporočila državna volilna komisija, se je referenduma udeležilo 27,25 odstotka volilnih upravičencev, zaradi česar je referendum neveljaven. Da bi bil veljaven in zavezujoč, bi se ga moralo udeležiti najmanj 50 odstotkov volilnih upravičencev.

Zagovorniki ustavne spremembe so želeli na predčasne volitve

Od tistih, ki so se referenduma udeležili, se jih je za spremembo ustave izreklo 97,5 odstotka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zagovorniki ustavne spremembe so želeli na predčasne volitve, kot je to običajno v drugih državah EU. Slovaška ustava namreč določa, da se parlament ne sme predčasno razpustiti, tudi če vlada razpade in ni mogoče najti večine za novo koalicijo.

Na Slovaškem trenutno vlada konservativno-populistična koalicija treh strank pod vodstvom premierja Eduarda Hegerja, ki že od lanskega poletja nima večine v parlamentu. Poleg tega je parlament decembra vladi izglasoval nezaupnico in od takrat opravlja le tekoče posle. Glede na ankete bi vladajoče stranke v primeru novih volitev doživele poraz, zaradi česar so si prizadevale preprečiti, da bi referendum uspel, še poroča dpa.