Razmere na severu Kosova danes mirne

Razmere na severu Kosova so danes mirne, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Dan potem, ko so kosovski specialci na severu države v okviru operacije proti organiziranemu kriminalu aretirali več deset oseb, večinoma Srbov in Bošnjakov, je v Mitrovici za danes popoldan napovedan protestni shod kosovskih Srbov.