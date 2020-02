Razkrili veliko skrivnost nekdanje britanske politične elite

Med prenovo spodnjega doma britanskega parlamenta so zgodovinarji odkrili 360 let star izgubljeni hodnik. Omenjeni prehod, ki so ga ustvarili v 17. stoletju, so nekoč uporabljali britanski premierji in drugi politični veljaki, potem pa se je nanj pozabilo.

Skriti hodnik je bil po poročanju BBC ustvarjen za kronanje britanskega kralja Karla II., da bi gostom omogočili dostop do prazničnega banketa v Westminstrski dvorani, torej do stavbe, ki stoji poleg današnjega spodnjega doma britanskega parlamenta.

Skrivni prehod ponovno odkrili po vojni, nato pa nanj spet pozabili

Prehod je uporabljalo več generacij britanskih predsednikov vlad in drugih političnih veljakov, in sicer kot glavni vhod v znamenito dvorano britanskega parlamenta, nato pa so ga prikrili s tankimi stenami. Prehod so prvič ponovno odkrili leta 1950, ko so poslopje parlamenta obnavljali zaradi nemškega bombardiranja med drugo svetovno vojno.

Prehod je uporabljalo več generacij britanskih predsednikov vlad in drugih političnih veljakov, in sicer kot glavni vhod v znamenito dvorano britanskega parlamenta. Foto: Reuters

Nanj so nato spet pozabili, zdaj pa so ga znova odkrili. "Milo rečeno smo bili presenečeni. Mislili smo, da je bil po vojni hodnik za vedno zazidan," je pojasnil zgodovinar Mark Collins. "Bili smo popolnoma prevzeti. To kaže na to, da se v Westminstrski palači še vedno skrivajo številne skrivnosti," je dodala zgodovinarka Liz Hallam Smith.