Račun Slovenke na Hrvaškem ostal prazen, ogoljufali so jo za 35 tisoč evrov

46-letno Slovenko iz Opatije, ki je s svojega računa prek spleta večkrat opravljala finančne transakcije s podjetjem, ki se ukvarja s trgovanjem s kriptovalutami, so ogoljufali za 35 tisoč evrov, poroča Index.hr.

Primorsko-goranska policija je danes sporočila, da je prejela prijavo slovenske državljanke iz Opatije, da je bila žrtev računalniške goljufije.

Novembra lani je s svojega računa večkrat opravljala denarne transakcije v t. i. bitcoin denarnico, katere podatke je prejela od podjetja, ki se ukvarja s trgovanjem s kriptovalutami. Tovrstne denarnice namreč delujejo kot posrednik med uporabnikom in omrežjem Blockchain ter hranijo podatke o lastnini, vključno z naslovom ter javnim in zasebnim ključem. Kljub vplačilu okoli 35 tisoč evrov na račun, objavljen na spletni strani podjetja, je račun Slovenke ostal prazen. Ugotovila je, da so jo prevarali.

Na kaj morate biti pozorni pri spletnem nakupovanju

Da ne bi postali žrtev takšnih in podobnih kaznivih dejanj, pred odločitvijo za spletni nakup ali naložbo preverite naslov pošiljatelja elektronske pošte, prav tako preverite, ali se s trgovino sploh ukvarja določena pravna ali fizična oseba, predvsem pa na njihovo zahtevo ne posredujte osebnih podatkov ali podatkov o bančni kartici, svetuje policija.