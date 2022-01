Omenjeni nemški študentki pa nista bili edini žrtvi spolnega nasilja na novoletni večer v Milanu, poroča BBC. Italijanska policija obravnava prijave devetih žensk (čeprav menijo, da je žrtev še več), ki so novo leto pričakale na trgu Piazza del Duomo. Ker so se napadi zgodili v javnosti in so, poleg javnih nadzornih kamer, dogajanje posneli mimoidoči, je policija hitro identificirala večino napadalcev.

Včeraj so zato v Milanu in Torinu izvedli aretacije, pridržali naj bi 15 mlajših moških. Stari so od 15 do 21 let, vsi so ali tujci ali pa italijanski državljani afriških korenin. Dogodek je mnoge spomnil na epidemijo seksualnih napadov v Nemčiji konec leta 2015, ko je bilo v državi napadenih več kot 1.200 žensk.

Študentki stisnili ob varnostno ograjo

V javnosti se je že pojavil posnetek napada na nemški študentki. Skupina moških ju je stisnila ob varnostno ograjo in šele po nekaj minutah napadov jima je uspelo ubežati, pa še takrat zaradi posredovanja mimoidočih ljudi. "Želela sem pobegniti, vendar jih je bilo preveč," je za medije dejala ena izmed študentk.

Napadeni sta bili tudi 19-letni mladi ženski, ki ju je sredi ulice ustavila skupina mlajših moških. Eni je uspelo takoj pobegniti, drugo pa so napadalci zadrževali, dokler niso ukrepali mimoidoči.