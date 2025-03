Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek predlagal, da bi Ukrajina prešla pod prehodno upravo Združenih narodov, ki bi omogočila izvedbo volitev in nato pogajanja o mirovnem sporazumu za dosego miru z novimi oblastmi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Seveda bi lahko razpravljali z ZDA, tudi z evropskimi državami (...), o možnosti vzpostavitve prehodne uprave v Ukrajini pod okriljem ZN," je dejal Putin med obiskom v Murmansku.

Kot je dejal, bi po izvedbi demokratičnih volitev v Ukrajini na oblast prišla kompetentna vlada, ki bi bila sposobna delati v smeri sklenitve mirovnega sporazuma. "S tem bi nato začeli pogajanja o mirovnem sporazumu, podpisali legitimne dokumente, ki so priznani po vsem svetu ter so varni in stabilni," je dodal.

Kaj pravi Zelenski?

Na Putinove izjave se je že odzval Zelenski, ki je opozoril, da Ukrajina po zakonu ne sme izvesti volitev v času vojne. Upravljanje Ukrajine določajo njena ustava in prebivalci te države, pa se je na vprašanje o Putinovih izjavah odzval tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše.

Moskva meni, da Zelenski nima legitimnosti, saj mu je predsedniški mandat uradno potekel maja lani, v Ukrajini pa novih volitev zaradi vojnega stanja niso razpisali. V Ukrajini sicer zakonodaja prepoveduje organizacijo volitev v času vojne. V skladu s predpisi se predsedniku podaljšuje mandat do izvolitve novega voditelja države po koncu vojnega stanja.