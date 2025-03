V množičnem napadu z brezpilotnimi letali več ranjenih

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov



15.35 Rusija vrnila pet ukrajinskih otrok

15.28 V Dnipru ranjenih 12 ljudi, med njimi tudi 14-letnica

15.27 V množičnem napadu na Harkov ranjenih 21 ljudi

Ruski državni mediji poročajo, da je Moskva Ukrajini vrnila pet otrok. Z ukrajinske strani še vedno ni potrditve te informacije. Posrednik med Rusijo in Ukrajino pri vračanju otrok, ki so bili med triletno vojno ločeni od svojih družin, je bil Katar.

Kharkov. Russia has once again struck a residential building.

This country doesn’t care about any agreements or ceasefires. This country doesn’t want peace. This country only wants to kill. War is the meaning of its cannibalistic existence.



Russia is a fucking terrorist. pic.twitter.com/ej26BEHlxq