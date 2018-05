Putin ponovno izvoljen za predsednika

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prisegel za že četrti mandat predsednika Rusije. Na slovesnosti v Kremlju, ki se je je udeležilo okoli pet tisoč gostov, je prisegel, da bo branil svojo domovino, ščitil interese njenih državljanov in spoštoval ustavo.

Putinovo zaprisego so spremljali številni svetovni mediji. Foto: Reuters

Dolgoletni voditelj, ki za mnoge Ruse pooseblja zagotovilo za stabilnost države, je gladko zmagal že v prvem krogu predsedniških volitev 18. marca in s 76,7 odstotka podpore dosegel svoj najboljši volilni rezultat.

Putin ostaja brez konkurence

65-letni Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada že od leta 1999, tudi na letošnjih volitvah ni imel prave konkurence, saj so glavnega opozicijskega politika Alekseja Navalnega izločili iz tekme. S Putinom se je v boju za predsednikovanje pomerilo sedem kandidatov.

Putin na ruskem parketu ostaja brez konkurence. Pred njim je že četrti mandat. Foto: Reuters

To bo verjetno Putinov zadnji mandat, saj ruska ustava dovoljuje zgolj dva zaporedna mandata. V preteklosti ga to sicer ni ustavilo, kar napoveduje možnost, da bi lahko leta 2008 znova postal premier, nato pa bi se ponovno potegoval za predsedniški položaj. Po tem scenariju bi bil star 77 let.