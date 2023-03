Rusija prisiljena izbirati med mobilizacijo delavcev v obrambno industrijo in vojsko #vŽivo

Pomembnejši dogodki dneva:



8.05 ZDA razmišljajo o objavi posnetkov incidenta nad Črnim morjem

7.55 Ruske sile izvedle 40 zračnih napadov

7.50 Floridski guverner DeSantis rusko invazijo opredelil za ozemeljski spor

6.33 Putin napovedal novo strategijo mobilizacije

8.05 ZDA razmišljajo o objavi posnetkov incidenta nad Črnim morjem

Po torkovem bližnjem srečanju ruskih lovcev z ameriškim brezpilotnim letalnikom nad Črnim morjem, ZDA razmišljajo o objavi posnetkov dogodka, da bi podkrepili svojo različico zgodbe, je sporočil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA. Ruski veleposlanik v Washingtonu je medtem incident označil za provokacijo.

Po navedbah ameriške vojske je ruski lovec Su-27 v torek zjutraj v mednarodnem zračnem prostoru trčil s propelerjem letalnika tipa MQ-9 Reaper, ki so ga nato bili primorani spustiti do morske površine.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je potrdilo, da sta dva ruska lovca prestregla dron, a zavrnilo, da sta letali krivi za njegov padec. Po navedbah ministrstva je brezpilotni letalnik namreč po poskusu izmikanja začel naglo padati, pri čemer pred tem ni bilo stika med dronom in lovcema.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je pozneje za ameriško televizijo CNN dejal, da razmišljajo o objavi posnetkov incidenta. Kirby je še enkrat obsodil "neprimerno, nevarno in neprofesionalno vedenje ruskih pilotov", ob tem pa dodal, da ZDA nočejo dodatnih zaostritev konflikta v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski veleposlanik v Washingtonu Anatolij Antonov, ki ga je ameriški State Department v torek poklical na pogovor, je incident označil za provokacijo, ameriške sile pa obtožil, da zbirajo obveščevalne podatke, ki jih nato predajajo Ukrajini.

"Kaj počnejo na tisoče kilometrov stran od ZDA? Odgovor je očiten - zbirajo obveščevalne informacije, ki jih kasneje uporablja režim v Kijevu za napade na naše sile in naše ozemlje," je dejal veleposlanik v izjavi, ki jo je povzela ruska tiskovna agencija Tass.

Pentagon ni pojasnil, kakšne naloge je dron opravljal v času incidenta, niti če je bil v tistem trenutku oborožen. Prav tako še ni jasno, kolikšno škodo je utrpel letalnik.

7.55 Ruske sile izvedle 40 zračnih napadov

Rusija je v zadnjih 24 urah izstrelila 12 raket in izvedla 40 zračnih napadov, je v jutranjem poročilu zapisal generalštab ukrajinske vojske.

Ruske sile so izvedle tudi več kot 100 napadov z večcevnimi raketnimi sistemi. Po podatkih generalštaba so napadi povzročili civilne žrtve in škodo v mestu Kramatorsku v Donecki regiji.

Napadi v mestu Zatoki v regiji Odesa in mestu Ivanivki v regiji Herson so poškodovali civilno infrastrukturo, vključno z otroškim vrtcem.

Kot še navaja poročilo generalštaba so ukrajinske sile v preteklem dnevu uspešno odbile več kot 90 ruskih napadov. Ukrajinske raketne in topniške sile so zadele tri začasne ruske vojaške baze, tri poveljniška mesta in položaj ruske zračne obrambe.

7.50 Floridski guverner rusko invazijo opredelil za ozemeljski spor

Eden od favoritov za osvojitev predsedniške nominacije republikanske stranke, guverner Floride Ron DeSantis je rusko invazijo na Ukrajino opredelil kot ozemeljski spor in dodal, da zaščita Ukrajine ni eden od pomembnejših nacionalnih interesov ZDA. S tem se je pridružil Donaldu Trumpu in se zameril vodilnim senatnim republikancem.

DeSantis, ki se je doslej uspešno izogibal vprašanju o Ukrajini, je svoje stališče podal podal v odgovoru voditelju televizije Fox News, Tuckerju Carlsonu. Ta je DeSantisu in drugim verjetnim republikanskim predsedniškim kandidatom ter tistim, ki so kandidaturo že razglasili, poslal vprašanja o tej temi.

"Čeprav imajo ZDA veliko pomembnih nacionalnih interesov - varovanje naših meja, reševanje krize pripravljenosti naše vojske, doseganje energetske varnosti in neodvisnosti ter zadrževanje gospodarske, kulturne in vojaške moči kitajske komunistične partije -, nadaljnje zapletanje v ozemeljski spor med Ukrajino in Rusijo ni eden od njih," je odgovoril DeSantis.

Trump je v odgovoru na Carlsonov vprašalnik ponovil svoje prejšnje kritike predsednika Joeja Bidna glede Ukrajine in zatrdil, da je čas, da se sprti strani dogovorita o sporazumu. Trump je dejal, da bi v morebitnem dogovoru dovolil Rusiji, da prevzame dele Ukrajine. Dodal je, da je nasprotovanje Rusiji v strateškem interesu Evrope, ne pa tudi ZDA.

Trumpova izjava ni presenečenje, saj je napadal zvezo Nato in kritiziral transatlantsko zavezništvo med ZDA in Evropo že v času predsedniške kandidature 2016. Ker se bo DeSantis boril za prevzem Trumpove volilne baze, tudi njegovo stališče ni presenetljivo, čeprav je razburilo številne znane republikanske politike.

6.33 Putin napovedal novo strategijo mobilizacije

Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal novo strategijo za mobilizacijo "usposobljenih delavcev v rusko obrambno industrijo", poroča Ameriški Inštitut za preučevanje vojne (ISW).

ISW se sklicuje na Putinovo izjavo med obiskom proizvodnje letal v mestu Ulan-Ude na jugu Sibirije 14. marca, ko je dejal, da ruski obrambni industriji primanjkuje usposobljenih kadrov. Napovedal je vrsto reform, s katerimi bi med drugim v vojaško industrijo pritegnili več strokovnjakov ter jim zagotovili državna stanovanja in višje plače.

Ta poteza ruskega vodstva po ugotovitvah ISW nakazuje, da Kremelj daje prednost usposobljenim kadrom pri proizvodnji ruskega orožja pred usposobljenimi vojaki v ruski vojski.

Novica prihaja sredi ruskega napredovanja v Bahmutu. Jevgenij Prigožin, vodja najemniške skupine Wagner, je včeraj zatrdil, da so njegovi plačani borci prevzeli nadzor nad industrijsko cono v Bahmutu.

Ukrajina je sicer poudarila svojo zavezanost obrambi Bahmuta, potem ko se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj srečal z najvišjimi generali. Ukrajinski vrhovni poveljnik Valerij Zalužni je dejal, da je mesto "izjemnega strateškega pomena".

Ukrajina se je pri obrambi mesta morala spoprijeti z velikimi izgubami.