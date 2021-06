Putin končno razkril, s katerim cepivom se je cepil

Putin je v zadnjih mesecih spodbujal Ruse, naj se cepijo proti covid-19, in marca naznanil, da je to storil tudi sam. Pri tem ni razkril, katero cepivo je prejel. Danes je vendarle sporočil, da se je cepil z ruskim Sputnikom, prvim registriranim cepivom v državi.

Putin ni naklonjen obveznemu cepljenju

Kljub vnovičnemu naraščanju okužb z novim koronavirusom in počasnemu poteku cepljenja pa Putin ni naklonjen temu, da bi to postalo obvezno. "Ne podpiram obveznega cepljenja," je dejal v svojem letnem nastopu na televiziji, v katerem je odgovarjal na vprašanja gledalcev.

Ruski predsednik je naslovil tudi široko razširjeni skepticizem do cepiv v državi in pozval Ruse, naj prisluhnejo strokovnjakom. "Nujno je poslušati, ne ljudi, ki razumejo le malo o tem in širijo govorice, temveč specialiste," je dejal.

Po njegovih besedah je doslej cepivo proti covid-19 prejelo okrog 23 milijonov Rusov. "Domača cepiva so boljša kot tuja," je še dejal in izpostavil AstraZeneco in Pfizer. Doslej so bila v Rusiji odobrena štiri cepiva, poleg Sputnika še EpiVac Corona, CoviVac in lahki Sputnik.

Ruske oblasti so danes poročale o 669 novih smrtih med covidnimi bolniki v zadnjih 24 urah, kar je že drugi dan zapovrstjo rekordno število. Državo je zajel novi val okužb, ki ga poganja visoko nalezljiva različica delta.