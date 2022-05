Putin je slabe volje. Odločil se je za čistko. #vŽivo

79. dan vojne v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin je nezadovoljen s potekom "posebne vojaške operacije", zato je ukazal čistko na vrhu hierarhije ruskih oboroženih sil, trdijo v Kijevu. Med tistimi, ki so izgubili svoj položaj, naj bi bil tudi načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov. Finski tabloid Iltalehti trdi, da bi se lahko Rusija že danes maščevala Finski za njeno namero, da se pridruži zvezi Nato, in ji prekinila dobavo naravnega plina. Med podjetji, ki so zaradi invazije v Ukrajini obrnila hrbet Rusiji, se je po kar 170 letih prisotnosti na ruskem trgu v četrtek medtem znašel tudi nemški industrijski gigant Siemens.

03.45 Siemens zapušča Rusijo

Nemški industrijski gigant bo zaradi vojne v Ukrajini izstopil iz ruskega trga, kjer so sicer delovali več kot 170 let, so v podjetju sporočili v četrtek in obsodili odločitev Rusije za napad na jugozahodno sosedo. Siemens je sicer že kmalu po začetku vojne začasno zaustavil tako rekoč vse proizvodne procese in dobave iz svojih obratov v Rusiji in Belorusiji.

Siemens je bil v Rusiji prisoten od leta 1851, ko je podjetje sodelovalo pri vzpostavljanju telegrafske komunikacije med Moskvo in Sankt Petersburgom. Foto: Guliver Image

Eno največjih podjetij v Evropi zelo velikega udarca na račun slovesa od ruskega trga najverjetneje ne bo utrpelo. Siemens ima v Rusiji okrog 3.000 zaposlenih, po oceni tiskovne agencije Reuters pa v Rusiji ustvari okrog en odstotek letnih prihodkov.

01.58 Se bo Rusija že danes maščevala Finski, ker ta želi vstopiti v zvezo Nato?

Finski tabloid Iltalehti je v četrtek napovedal, da bi lahko Rusija danes prekinila dobavo naravnega plina Finski. Šlo naj bi za povračilni ukrep, ker se želi Finska pridružiti zvezi Nato, čemur Rusija ni najbolj naklonjena, saj si s Finsko deli 1.340 kilometrov dolgo mejo.

Po poročanju tabloida, ki sicer navaja neimenovane vire, zaradi česar je točnost informacij za zdaj še pod vprašajem, so bili z možnostjo usahnitve pritoka plina v četrtek že seznanjeni nekateri najbolj vplivni finski politiki.

Rusija je bila od začetka invazije v Ukrajini večkrat tarča obtožb, da bo svoj prevladujoči položaj na trgu naravnega plina poskusila spremeniti v orožje. Foto: Guliver Image

Prekinitev dobave naravnega plina sicer morda ne bi bil prehud udarec za finsko energetiko, saj Finska z njim pokriva le okrog pet odstotkov letnih potreb po energiji, je pa res, da veliko večino plina, ki ga porabi, dobavi iz Rusije.

01.20 Vladimir Putin pometa, med odstavljenimi generali tudi eden glavnih arhitektov invazije

Ruski predsednik je nejevoljen, ker vojna oziroma posebna vojaška operacija, kot invaziji Ukrajine pravijo v Kremlju, ne gre po načrtih, zato odstavlja in sankcionira nekatere najvišje pozicionirane posameznike v hierarhiji ruskih oboroženih sil.

V nemilost pri Putinu je, tako po poročanju več tujih medijev trdi Oleksij Arestovič, vojaški svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, med drugim padel načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov. General, ki naj bi bil prejšnji teden ranjen na fronti pri Harkovu, je bil zaradi neizpolnjevanja vojaških ciljev suspendiran, trdijo v Kijevu.

Valerij Gerasimov je bil eden od arhitektov ruske invazije Ukrajine. Foto: Reuters

Putinova metla naj bi zaradi umika iz Harkova zadela tudi generala Sergeja Kisela, poveljnika prve ruske tankovske armade. Kisela naj bi Putin ne le odpustil, temveč tudi aretiral.

Iz Kijeva sicer poročajo še o najmanj dveh generalih ruske vojske in dveh mornariških častnikih z visokim činom, ki so se zaradi slabih rezultatov, izgub ali umikov znašli sredi preiskave Kremlja, bili odpuščeni ali celo aretirani.