Protestniki v Nemčiji zahtevajo izpustitev kapitanke ladje Sea Watch 3

V več nemških mestih so se danes zvrstili protesti v podporo nemški kapitanki ladje Sea Watch 3 Carole Rackete, ki so jo italijanske oblasti aretirale, ker je nedovoljeno vplula v italijansko pristanišče s 40 migranti na krovu. Italijansko sodišče naj bi danes odločilo o zapornem nalogu za Racketovo.

Več sto protestnikov se je danes zbralo v Berlinu, Kölnu in Frankfurtu, kjer so zahtevali izpustitev 31-letne kapitanke. Samo v Frankfurtu se je že v ponedeljek okoli 300 ljudi zbralo pred italijanskim konzulatom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Italijansko sodišče bo predvidoma danes odločilo o morebitnem zapornem nalogu za kapitanko, ki zaenkrat ostaja v hišnem priporu.

Grozi ji od treh do deset let zapora

Foto: Reuters Racketejeva v noči na soboto ni upoštevala prepovedi italijanskih oblasti in je z ladjo po večdnevnem plutju brez cilja po Sredozemskem morju vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa. Kot je pojasnila, je v pristanišče vplula, ker se je bala, da bodo migranti na ladji poskakali v morje. Pri tem je prišlo do nevarnosti trka med reševalno ladjo in patruljnim čolnom.

31-letni kapitanki italijanske oblasti očitajo pomoč pri nezakonitem priseljevanju, kršitev pomorskega prava ter upiranje državnim organom, ker ni upoštevala navodil vojaških ladij. Grozi ji zaporna kazen od treh do deset let. Pred preiskovalno sodnico se je v ponedeljek opravičila, ker je v nevarnost spravila patruljni čoln.