Protesti se deseti dan zapored nadaljujejo tudi v Libanonu

Po celotnem Libanonu so danes protestniki blokirali ceste in se že deseti dan zapored podali na ulice, da bi po lastnih navedbah kljubovali Hezbolahu, ki skuša zajeziti njihovo gibanje, ter navkljub napetostim z libanonsko vojsko.

Glavne ceste v Libanonu so tako danes ostale zaprte, vojska pa je skušala odpreti ključne poti. Ob tem so iz vojske sporočili, da se bodo pogajali s protestniki in se bodo vzdržali uporabi sile.

V mestu Bedavi v bližini pristaniškega mesta Tripoli je kljub temu prišlo do izgredov med vojsko in protestniki, ki so želeli zapreti glavno cesto. Po navedbah zdravniških virov so bili v streljanju ranjeni najmanj štirje ljudje, še sedem pa v izgredih z vojsko.

Vodja vplivnega šiitskega gibanja Hezbolah Hasan Nasralah je v petek svoje pristaše sicer pozval, naj ne hodijo na ulice, in opozoril, da bi odstop vlade privedel do kaosa v državi in zloma gospodarstva.