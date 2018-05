Protesti proti vladi v Nikaragvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nikaragovski prestolnici Managua se je v sredo na protivladnih protestih zbralo več sto tisoč ljudi, ki so zahtevali odstop predsednika Daniela Ortege. Na drugi strani so se zbrali tudi Ortegovi privrženci in kmalu so izbruhnili spopadi, pri čemer je bilo ubitih najmanj pet ljudi, številni pa so ranjeni.

Protestniki na obeh straneh so sicer zahtevali pravico za žrtve zadnjih izgredov prejšnji mesec, v katerih je bilo po navedbah organizacij za varstvo človekovih pravic ubitih okoli 80 ljudi.

S streli so bile napadene tudi družine

V prvih vrstah tako protivladnih kot provladnih shodov so hodile v črno oblečene ženske, ki so nosile fotografije svojih ubitih otrok in vnukov.

Kmalu pa je znova prišlo do spopadov med obema stranema. Zakrinkani posamezniki naj bi iz protivladnega tabora s strelnim orožjem in celo minometi napadli družine, ki so se udeležile protestov v podporo predsedniku.

Po navedbah policije je bilo pri tem ranjenih 12 ljudi, med njimi pet policistov. Dva sta kasneje umrla. Bila naj bi člana podmladka vladajoče stranke sandinistov, navaja AFP.

Še ena oseba pa je umrla v napadu na protivladno zborovanje v Managui, je sporočila opozicija.

Več protestov tudi v drugih predelih Nikaragve

Podobni protesti in izgredi pa so potekali tudi v drugih nikaragovskih mestih. Še dva človeka sta bila tako ubita v severnem okrožju Esteli. Še 12 ljudi je bilo tam ranjenih, je sporočil nikaragovski center za človekove pravice.

Z zadnjimi žrtvami se je tako njihovo število od začetka protestov 18. aprila povzpelo na najmanj 92. Več kot 880 ljudi je bilo ranjenih.

Množični protesti v Nikaragvi so se začeli zaradi spornih reform socialnega sistema, nato pa se sprevrgli v proteste proti predsedniku. 72-letni levičar Ortega, nekdanji vodja sandinističnih upornikov, vlada skupaj s svojo ženo, podpredsednico Rosario Murillo.

Pomembne položaje v tej srednjeameriški republiki zaseda tudi njunih sedem otrok, ki delujejo tako v politiki kot gospodarstvu in medijih.