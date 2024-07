Tudi strokovnjaki so šokirani nad kilometrskimi kolonami vozil na hrvaških avtocestah, še bolj pa jih je presenetila analiza podatkov v prometu za prvo polletje letošnjega leta. Po dostopnih podatkih je bilo samo junija letos na vseh avtocestah v državi skoraj 600 tisoč vozil več kot junija lani. Samo minuli konec tedna so na avtocestah proti Pločam in Reki zabeležili četrtino več prometa kot isti konec tedna lani. Novinarji Jutarnjega lista so se pogovarjali s prometnimi strokovnjaki, ki svetujejo, kdaj se je pametno odpraviti na morje in kdaj ne.

Avtomobilistom svetujejo, naj najprej pozabijo na vse, kar je bilo še nekaj let nazaj samoumevno - da se v petek po službi okoli usedete v avto in se odpravite proti morju. V tem primeru obstaja zelo velika verjetnost, da boste obstali v koloni, svarijo.

"Vse se je spremenilo. Domači turisti naj se praviloma izogibajo potovanjem podnevi, saj je takrat na avtocestah največ tujcev. Ti pridejo v Lučko (cestninska postaja pri Zagrebu, op. a.) zgodaj zjutraj, že okoli 6. ure, in že takrat se začne gneča,« so prometni strokovnjaki povedali za Jutarnji list. Analiza prometnih tokov kaže, da se je na morje najbolje odpraviti v sredo ali četrtek.

Avtomobilistom svetujejo, da se v sredo in četrtek gneči v okolici Zagreba in drugih večjih mest izognejo tako, da jih prevozijo že pred sedmo uro zjutraj. Druga možnost je, da se kolonam izognejo tako, da potujejo po 18. uri. Za vse ostale dni v tednu veljajo drugačna pravila, svetujejo prometni strokovnjaki.

Ponedeljek že dolgo ni več miren dan

V petek, za vikend, v ponedeljek in torek morajo biti avtomobilisti še bolj zgodnji in gnečo prehiteti že pred 5. uro ali biti bolj pozni in se ji izogniti zvečer po 20. uri. Posebna zgodba je že nekaj let ponedeljek, ki je postal nova sobota.

"Vozniki računajo, da je največ prometa ob koncih tedna in da bo ob ponedeljkih promet manjši. A temu že dolgo ni več tako. Ob ponedeljkih je na avtocestah proti morju taka gneča kot ob koncih tedna," so sogovorniki pojasnili za Jutarnji list.

Precej višje cestnine

Od 1. julija do 30.septembra so za določene kategorije vozil na hrvaških avtocestah podražili še sezonske cestnine, ki so višje za deset odstotkov. Nove cene bodo veljale za motorje, osebna vozila, osebna vozila s prikolicami in za avtodome, izvzeli pa so avtobuse in tovorna vozila.