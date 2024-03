Rusi brutalno mučili prijete teroriste #vŽivo

Rusko sodišče je v nedeljo četverici osumljencev za petkov smrtonosni strelski napad v koncertni dvorani v predmestju Moskve odredilo dvomesečni pripor z možnostjo podaljšanja. Vsi štirje so obtoženi terorizma in jim grozi dosmrtna zaporna kazen. Sodišče je sporočilo, da sta dva obtoženca priznala krivdo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Enega od osumljencev so na sodišče pripeljali na invalidskem vozičku, vsi pa so imeli na obrazih modrice. Ruske oblasti ne skrivajo tega, da so štiri napadalce med zaslišanjem mučili.

Število žrtev petkovega napada je v nedeljo naraslo na 137, ranjenih je 180. Kot je sporočil ruski preiskovalni odbor, so do zdaj identificirali 62 žrtev napada.

Ruski predsednik Vladimir Putin je obljubil kaznovanje odgovornih za napad in ga, čeprav je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, povezal z Ukrajino. V Kijevu odgovornost za napad zavračajo.

Po navedbah ruskih preiskovalcev je več zamaskiranih napadalcev v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus v severnem moskovskem predmestju Krasnogorsk tik pred začetkom rock koncerta in začelo streljati. Napadalci naj bi uporabili avtomatsko orožje, odvrgli zažigalno bombo in zanetili požar, ob tem pa se je porušil del strehe objekta, v katerem naj bi bilo v času napada več kot šest tisoč ljudi.

Ruske oblasti aretirale 11 ljudi

Ruske oblasti so v soboto sporočile, da so aretirale 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce. Ob tem naj bi zasegle avtomatsko orožje, uporabljeno med napadom. Osumljenci so imeli po navedbah ruske zvezne varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti.

Oblasti so četverico tujcev pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino. Vsaj en od njih je državljan Tadžikistana.

Domnevne napadalce mučili

Štiri osumljence so identificirali in jih pripeljali pred sodnika. Glede na njihov izgled gre sklepati, da so jih brutalno mučili. Enega od osumljencev so na sodišče pripeljali na invalidskem vozičku, ostali so imeli na obrazu modrice. Eden od njih je imel povito glavo in špekulira se, da so mu Rusi med zaslišanjem odrezali uho. Drugi je imel okoli vratu plastično vrečko, kar nakazuje na mučenje z zadušitvijo.