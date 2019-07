Prijeli piromanko, ki naj bi podtaknila požar v Šibeniku

Požar v zaledju Šibenika je izbruhnil v soboto popoldne, od nedelje pa je pod nadzorom. Pri gašenju je sodelovalo več kot 200 gasilcev, štirje so lažje poškodovani.

Zgorelo je več kot 900 hektarov trave, makije in borovega gozda. Pomagala je tudi vojska, gasili so s sedmimi letali, zaradi požara pa so za kratek čas ustavili promet na bližnjem odseku avtoceste Zagreb–Split. Evakuirali so 50 ljudi, ki pa so se v nedeljo že vrnili na svoje domove. 28-urna intervencija naj bi po ocenah poveljnika gasilcev Slavka Tucakovića stala med štiri in pet milijonov kun (med 541.800 in 813.000 evrov).

Ženska že požigala v preteklosti

Policija je ugotovila, da je bil požar podtaknjen, v nedeljo pa so pridržali žensko, ki jo sumijo, da je podtaknila požar. Po poročanju hrvaških medijev so na prizorišču požara namreč našli kocke za podžig.

Preiskava vzrokov požara sicer še poteka.

Po poročanju spletnega portala vecernji.hr gre za 53-letnico, ki je požigala že v preteklosti. Leta 2017 naj bi v petih dneh podtaknila sedem požarov.