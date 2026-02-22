Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
22. 2. 2026,
17.13

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kvarner Cres riba morje morski pes

Nedelja, 22. 2. 2026, 17.13

7 minut

Pri Cresu ujeli morskega psa orjaka #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Blizu Cresa so ta teden v objektiv ujeli morskega psa orjaka, drugo največjo vrsto morskega psa na svetu, so sporočili iz Inštituta Modri svet.

Čeprav posnetek ni povsem jasen, so strokovnjaki inšituta na podlagi značilne oblike hrbtne plavuti sklepali, da gre najverjetneje za vrsto Cetorhinus maximus.

Morski pes orjak je druga največja vrsta morskega psa, takoj za kitovcem, in lahko zraste do več kot deset metrov v dolžino. Ljudem je neškodljiv, saj se prehranjuje izključno s planktonom. 

Pogost obiskovalec 

Ta vrsta morskega psa je stalno prisotna ob vzhodni obali Jadrana, so še navedli pri inštitutu, največkrat pa so jo opazili v severnem Jadranu, vključno s Kvarnerskim zalivom. To območje je znano kot del Jadrana z največjo biomaso zooplanktona, glavnega vira hrane za to ribo hrustančnico. 

Sinji morski pes
Novice Sinji morski pes v Tržaškem zalivu
Beli morski pes
Novice Ribič v Jadranskem morju ujel belega morskega psa
Kvarner Cres riba morje morski pes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.