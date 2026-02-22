Pri Cresu ujeli morskega psa orjaka #video

Blizu Cresa so ta teden v objektiv ujeli morskega psa orjaka, drugo največjo vrsto morskega psa na svetu, so sporočili iz Inštituta Modri svet.

Čeprav posnetek ni povsem jasen, so strokovnjaki inšituta na podlagi značilne oblike hrbtne plavuti sklepali, da gre najverjetneje za vrsto Cetorhinus maximus.

Morski pes orjak je druga največja vrsta morskega psa, takoj za kitovcem, in lahko zraste do več kot deset metrov v dolžino. Ljudem je neškodljiv, saj se prehranjuje izključno s planktonom.

Pogost obiskovalec

Ta vrsta morskega psa je stalno prisotna ob vzhodni obali Jadrana, so še navedli pri inštitutu, največkrat pa so jo opazili v severnem Jadranu, vključno s Kvarnerskim zalivom. To območje je znano kot del Jadrana z največjo biomaso zooplanktona, glavnega vira hrane za to ribo hrustančnico.