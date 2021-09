Pretresljivi prizori protestnikov v Cetinju

Iz Črne gore prihajajo pretresljivi posnetki protestnikov, ki so z avtomobilskimi gumami, betonskimi blokadami in kamenjem blokirali cesto Podgorica - Cetinje. Razlog za proteste je v današnjem ustoličenju črnogorskega metropolita Joanikija na Cetinju, simbolu črnogorske državnosti.

Državljani, ki v dejanju Srbske pravoslavne cerkve vidijo izdajo, protestirajo v bran pravici, da živijo v večetični, večverski, državljanski Črni gori, ki je ne upravlja in manipulira tuja država ter s tem izziva razkol med Črnogorci.

"Vsi so povabljeni, da so naši bratje. V tem ključu, Kristusovem ključu, v njegovem ogledalu, mi nimamo sovražnikov," je dejal Porfirije Perić, sedanji in 46. patriarh Srbske pravoslavne cerkve.

Protestniki v ustoličenju videli izkaz moči prosrbskega tabora

Besede patriarha sodeč po prizorih, ki prihajajo s Črne Gore, niso dosegle ljudi na ulicah. Več deset tisoč protestnikov, ki zase pravijo, da so zagovorniki črnogorske samostojnosti, v ustoličenju novega metropolita Joanikija v Cetinju vidijo izkaz moči prosrbskega tabora.

"Ste poslušali čestitko gospoda Vučića? Pravi, da želi vse najboljše Srbom in ostalim pravoslavcem, mi Črnogorci zanj ne obstajamo. Gospod Vučić, za vas posebno sporočilo: tu smo in še bomo," je povedal eden izmed protestnikov.

"Ne priznavamo okupatorsko Srbsko pravoslavno cerkev, tukaj smo, da ubranimo črnogorska svetišča in ne dovolimo umestitve Joanikija Mićovića," pa je dejal drugi.

Na barikadah smo, ker smo naveličani, da Beograd zanika naš narod in nam zapoveduje, kakšne so naše verske pravice, dodajajo protestniki, ki so v zadnjih urah pred ustoličenjem povsem blokirali cesto Podgorica-Cetinje.

V spremstvu protiterorističnih specialcev patriarh prispel s helikopterjem

Nasprotnikom ni uspelo, novi črnogorski metropolit je bil v današnjih jutranjih urah ustoličen, tako Porfirije kot Joanikije pa sta ob spremstvu protiterorističnih specialcev v cetinjski samostan prispela in od tam odšla s helikopterjem.

Patriah je v slovesnosti izpostavil, da niso prišli sem, da bi kaj ukradli ali ogrozili, prišli so, da bi opravili sveto dejanje ustoličenja, novemu metropolitu pa sporočil, da je tam za to, "da gladite ostrine in postavljate mostove in da ne sprašujete kdo je kdo, kako se izraža in kateremu ljudstvu pripada."

Da bi policija, ki je bila napadena s kamenjem, steklenicami in petardami, razgnala demonstrante, je uporabila solzivec in šok granate, na izgredih pa sta kratko potegnili obe strani, saj je bilo poškodovanih več policistov in več protestnikov.

Po ustoličenju se je oglasil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in črnogorsko vlado pohvalil, da je slovesnost kljub sporom izvedla. Črnogorska opozicija mu sicer očita, da se skupaj z Rusijo vmešava v notranje zadeve države, Vučić pa v odgovor, da Srbija nima skritih namenov do Črne Gore, a da želi z njo imeti najbližje in najboljše odnose.