Pretresljiva zgodba 21-letnice, ki so ji presadili obraz #video

Follow one family's journey through the agony of waiting for a donor, a 31-hour surgery, and the prospect of a long road to recovery. Watch the full documentary: https://t.co/QgH2X1fZg0 pic.twitter.com/dHqG47Rod3 — National Geographic (@NatGeo) August 14, 2018

Katie Stubblefield se je v najstniških letih pred samomorom spoprijemal z zdravstvenimi težavami, brezposelnostjo staršev in nesrečno ljubeznijo. Nekega dne je vzela bratovo lovsko puško in se ustrelila v obraz. Zdravniki so se za njeno življenje borili skoraj dve leti. Njeno stanje je postalo stabilno šele v začetku leta 2016.

Že dobro leto kasneje je Katie Stubblefield dobila nov obraz in postala štirideseta oseba v zgodovini, ki je prestala tovrsten poseg. Po 31-urni operaciji je lahko znova začela sama žvečiti, požirati in dihati.

"V življenju sem dobila še drugo priložnost," je dejala v dokumentarcu, ki ga je o njeni zgodbi pripravil National Geographic.

21-year-old woman who tried to take her own life by shooting herself in the face has a 'second chance at life' https://t.co/I96xxVeZQT — Sky News (@SkyNews) August 15, 2018

"Zaradi njene zgodbe se je naša ekipa zbrala veliko hitreje. Nekako smo tekli do nje, da bi ji pomagali," je povedal Brian Gastman, eden od kirurgov, ki so sodelovali pri operaciji.

"To bi storili za kogarkoli, a mnogi med nami so tudi sami starši in so videli, kaj prestajajo njeni starši," je dodal.