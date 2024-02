Pretresljiv pogovor ukrajinskega vojaka, preden so prišli Putinovi morilci #video

Ukrajinska vojska, ki se sooča z vedno večjim pomanjkanjem orožja in streliva, se je v soboto umaknila iz mesta Avdijivka, v katerem so zadnje mesece potekali siloviti boji z ruskimi okupacijskimi vojaki. Ti so se po osvojitvi mesta brutalno znesli nad hudo poškodovanimi ukrajinskimi vojaki, ki se jim ni uspelo umakniti, in jih pobili. Po spletu je zaokrožil pretresljiv posnetek videoklica, ki ga je pred smrtjo s svojo sestro opravil 30-letni vojak.

Med vojaki, ki so ustali ujeti, je bil tudi 30-letni Ivan Zhytnyk. Bil je hudo ranjen, zato se ni mogel premikati. V četrtek mu je uspelo preko videoklica kontaktirati sestro Katerino in ostale družinske člane. "A ne bo nihče prišel? So tam tudi vaši fantje ali si sam?" ga je vprašala sestra. "Vsi so se umaknili. Rekli so, da nas bo pobral avto. Obe nogi imam zlomljeni in šrapnel v hrbtu. Ničesar ne morem," je pojasnil in dodal, da je po umiku ostalo šest vojakov, med katerimi štirje niso mogli hoditi. "Ne vem, koga naj pokličem. Kdo vas bo pobral?" je še rekla Katerina.

Rusi objavili posnetek, na katerem so trupla vojakov

Enaka usoda je doletela tudi Andrija Dubnytskyja, ki se je svoji ženi Ljudmili nazadnje oglasil v četrtek ob 12. uri, ko ji je sporočil, da jih bodo zajeli Rusi. Ti so naslednji dan objavili posnetek trupel ukrajinskih vojakov, med katerimi je Ljudmila prepoznala svojega moža, s katerim imata majhno hčerko. Tudi Katerina je na posnetku prepoznala svojega brata. Na posnetku je bilo tudi truplo Heorhija Pavlova, ki ga je prepoznala mati. Za seboj je doma pustil petletnega otroka, poroča CNN.

Rusi so popolnoma opustošili mesto Avdijivka z okolico. Foto: Reuters

"Najbolj pogumni so tisti, ki so umrli"

Viktor Biliak, eden od ukrajinskih vojakov, ki se jim je uspelo rešiti, je v objavi na družbenem omrežju Instagram tako opisal svoj beg v temi: "Vidljivost zunaj je bila nična. Šlo je samo za preživetje. En kilometer skozi polje. Skupina slepih mačk, ki jih je vodil dron. Sovražnikovo topništvo. Cesta do Avdijivke je bila polna ukrajinskih trupel. Poveljnik ga je na koncu obvestil, da ranjenih ne bodo mogli evakuirati. Zadaj je ostalo šest vojakov. Njihova sporočila je bilo težko prebirati, pojasnjuje Biliak: "Njihov obup. Njihova poguba. To bo vedno ostalo z nami. Najbolj pogumni so tisti, ki so umrli."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek po obisku bojišč na vzhodu države dejal, da se vojska po izgubi ključnega mesta Avdijivka sooča z izredno težkimi razmerami na celi fronti zaradi zamud v dobavi vojaške pomoči iz tujine. Rusija po besedah Zelenskega te zamude izkorišča v svoj prid. Foto: Reuters

Ukrajina preiskuje rusko streljanje vojnih ujetnikov

Ukrajina je konec tedna sprožila preiskavo o umoru skupno osmih neoboroženih ukrajinskih vojakov v ruskem ujetništvu, je v nedeljo sporočil urad tožilca v delno zasedeni ukrajinski regiji Doneck. Predmet preiskave bosta tako zgoraj opisani pokol v mestu Avdijivka in tudi incident v vasi Vesele pri Bahmutu, poroča STA.

Tožilstvo se je namreč seznanilo tudi s posnetkom brezpilotnega letalnika iz omenjene vasi, na katerem je videti enega od pripadnikov ruskih oboroženih sil, kako iz neposredne bližine ustreli dva ukrajinska vojaka. Urad tožilca je ob tem navedel, da ujetnike "okupator namerno pokončuje z avtomatskim orožjem".

Ruska okupacijska vojska je imela v Avdijivki prednost predvsem zaradi močnega topništva. Foto: Reuters

Avdijivka, ki leži na frontni črti v neposredni bližini Donecka, je bila v primežu silovitih spopadov že več mesecev in je skoraj popolnoma uničena. Padec Avdijivke predstavlja tudi največjo spremembo na več kot tisoč kilometrov dolgi fronti, odkar so ruske sile maja lani zavzele Bahmut, ki se prav tako nahaja v regiji Doneck.