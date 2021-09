Predsednik Medžimurske županije priznal korupcijo in odstopil s položaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Medžimurske županije Matija Posavec, ki so ga hrvaške oblasti v petek aretirale zaradi suma korupcije, je vse očitke priznal in odstopil s položaja. Medtem so v ločenem primeru v petek zvečer aretirali tudi saborskega poslanca Stjepana Kovača, ki mu je pristojni odbor odvzel poslansko imuniteto.

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je danes potrdil, da so 41-letnega Matijo Posavca zaslišali v petek zvečer in ga izpustili na prostost, potem ko je priznal vse, česar ga bremenijo. Podal pa je tudi odstop s položaja predsednika Medžimurske županije.

41-letni Posavec je osumljen, da je od predsednika upravnega odbora medžimurske uprave za ceste Josipa Kobala prejel 10.000 kun (1.335 evrov) podkupnine, da bi mu omogočil še en mandat v upravi. Po zaslišanju je Uskok na prostost izpustil tudi Kobala.

Hrvaški urad za boj proti korupciji pa je danes v ločenem primeru zaslišal tudi saborskega poslanca SDP Stjepana Kovača, ki ga sumijo lažnih navedb. Nekdanjega župana Čakovca so aretirali v petek zvečer, potem ko mu je pristojni saborski odbor odvzel poslansko imuniteto. Tudi on se bo lahko pred očitki branil s prostosti, navaja Hina.

Kovač je pred majskimi lokalnimi volitvami trdil, da mu grozijo s smrtjo. Potem ko policija po njegovi oceni ni ukrepala v zadostni meri, da bi našla storilca, naj bi ponaredil sporočila SMS z grožnjami s smrtjo.

V Uskoku so navedli, da so v teh dveh ločenih primerih skupaj uvedli preiskavo proti šestim ljudem, za dva od njih so zahtevali preiskovalni pripor.