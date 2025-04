Predsednica DZ ob obletnici osvoboditve Buče na obisku v Ukrajini

Pomembnejši poudarki dneva:



14.33 Kitajska pripravljena sodelovati pri končanju vojne v Ukrajini

Kitajska je pripravljena prevzeti konstruktivno vlogo pri končanju vojne v Ukrajini, je za ruske medije dejal kitajski zunanji minister Wang Yi, ki se te dni mudi na obisku v Moskvi. Hkrati bo podpirala Rusijo, da brani svoje interese, je še dodal.

"Skupaj bomo doprinesli k miru in razvoju človeštva," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ob začetku današnjih pogovorov z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom dejal Wang Yi.

V izjavi za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti pa je povedal, da je Kitajska pripravljena prevzeti konstruktivno vlogo pri končanju vojne v Ukrajini. Dodal je še, da bo Peking podpiral Moskvo, da brani svoje interese.

Lavrov je na srečanju poudaril pomen sodelovanja med državama, ki da je zahvaljujoč obema predsednikoma doseglo novo raven in se razvija na vseh področjih.

Moskva in Peking sta od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 sicer poglobili politično, vojaško in ekonomsko sodelovanje.

14.29 V Ukrajini prvič letos noč brez dronov, rusko topništvo ciljalo Herson

Več deset tisoč ljudi v ukrajinskem Hersonu je ostalo brez dobav elektrike, potem ko je rusko topništvo davi kljub dogovoru o nenapadanju energetike zadelo eno od takšnih poslopij. Minula noč je v Ukrajini sicer minila relativno mirno, saj zračna obramba prvič letos ni imela opravka z napadi brezpilotnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruske sile so v jutranjem obstreljevanju zadele energetsko poslopje, zaradi česar je 45.000 ljudi v Hersonu ostalo brez elektrike, je na novinarski konferenci v Kijevu dejal zunanji minister Andrij Sibiha.

Ukrajinska vlada je od nedavnega sprejetja dogovora z Rusijo o medsebojnem nenapadanju energetike Moskvo večkrat obtožila kršitev določil sporazuma. Enako ukrajinskim silam očitajo tudi na ruskem obrambnem ministrstvu.

Prvič v letu 2025 pa ukrajinska zračna obramba ponoči ni posredovala proti ruskim dronom. Kljub temu noč ni minila povsem mirno, saj so sestrelili dve raketi na območju regije Zaporožje. O novem obstreljevanju poročajo tudi z ruske strani fronte.

14.00 Vodji parlamentov v Buči

Ob osvoboditvi mesta Buča 1. aprila 2022 so v javnost prišli fotografije in posnetki, ki pričajo, da so ruske sile med bitko za Bučo in okupacijo mesta pobile več sto ukrajinskih civilistov in vojnih ujetnikov.

Predsedniki parlamentov iz 16 članic EU in Združenega kraljestva so si ob začetku srečanja v ponedeljek ogledali film o tragičnih dogodkih v Buči ter prisluhnili osebnim pričevanjem preživelih, nato so imeli nagovore na t. i. parlamentarnem vrhu, ki ga je gostil predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Stefančuk.

"Moje sporočilo je bilo, da tega ne bomo nikoli pozabili in da morajo tisti, ki so storili ta vojni zločin, odgovarjati za svoja dejanja pred mednarodnim kazenskim sodiščem oziroma pred ustreznim sodiščem, če bo ustanovljeno posebno sodišče za obravnavo vojnih zločinov v Ukrajini," je danes za STA povedala Urška Klakočar Zupančič.

Predsedniki parlamentov in podpredsednik Evropskega parlamenta so sprejeli tudi skupno izjavo, v kateri so obsodili vojno Rusije proti Ukrajini, ponovno potrdili popolno spoštovanje suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter pozvali k ustanovitvi posebnega sodišča za zločin agresije proti Ukrajini, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Pozvali so tudi k znatnemu povečanju pomoči Ukrajini ter najostrejšim mogočim sankcijam in ukrepom proti Rusiji, ki bi lahko podprli korake v smeri celovitega, pravičnega in trajnega miru. Potrdili so tudi evropsko integracijo Ukrajine in njeno suvereno pravico, da brez zunanjega pritiska ali vmešavanja odloča o svoji prihodnosti.

Predsedniki parlamentov so se nato srečali s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim, ki se je po besedah Klakočar Zupančič vsaki državi posebej zahvalil za njeno pomoč Ukrajini. Opisal je tudi trenutno stanje in poudaril, da ukrajinski narod ne izgublja upanja, da bo dosežen mir, ki bo trajen in pravičen.

"Ne impresionirajo me dejanja starejših, prepotentnih, bogatih mož, oblastnikov velikih držav z avtokratskimi težnjami, ki mislijo, da se lahko igrajo s svetom, izjemno se me pa dotaknejo ljudje, ki gredo v prvo vrsto na fronto, brezpogojno dajo svoje življenje in ostanejo brez imen," je ob koncu obiska dejala Klakočar Zupančič.

