Pred zasedanjem GS ZN danes vrh o ciljih trajnostnega razvoja

Svetovni voditelji, ki so se v New Yorku zbrali pred splošno razpravo ob začetku 78. zasedanja Generalne skupščine ZN, se bodo danes udeležili vrha o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (SDG Summit), ki se bo nadaljeval v torek, ko se bo začela tudi splošna razprava. Vrha se udeležuje tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Proces uresničevanja 17 razvojnih ciljev, ki so jih ZN določili leta 2015, zaostaja za načrti in do leta 2030 ne bodo uresničen.

Analitiki zamudo med drugim pripisujejo pandemiji covid-19 in drugim svetovnim krizam, kot je vojna v Ukrajini. Med cilji so na primer odprava revščine in lakote, enakopravnost spolov, dostop do pitne vode in zdravstvene oskrbe.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da bodo na vrhu iskali način, kako rešiti načrt za uresničitev zastavljenih ciljev, saj je pred kratkim priznal, da jih je le 15 odstotkov na dobri poti, da bodo doseženi, pri nekaterih pa so se kazalniki celo obrnili v nasprotno smer.

Svetovni voditelji bodo tako v govorih ter nastopih na številnih okroglih mizah in razpravah v New Yorku v prihodnjih dneh dajali predloge, kako pospešiti pot do uresničitve ciljev trajnostnega razvoja.

Vendar pa razlike v pogledih razvitih držav in držav v razvoju ostajajo, zato sklepna deklaracija vrha še ni pripravljena za potrditev. Kopja se med drugim lomijo pri vprašanju reforme mednarodnih finančnih ustanov - Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke.

Vrh bo vodil predsednik Generalne skupščine ZN Dennis Francis, slovenska predsednica Nataša Pirc Musar pa bo sopredsedovala dialogu voditeljev z naslovom Nosilci sprememb: Uporaba znanosti, tehnologije, inovacij in podatkov za ukrepe preobrazbe.