Pred obalo južne Kalifornije pogrešajo 34 ljudi

Nesreča se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zgodila ponoči. Gasilci so klic na pomoč prejeli ob 3.30 zjutraj. Večina ljudi na krovu ladje je ob nesreči spala v podpalubju. Pet članov posadke je bilo na krovu in so se rešili s skokom v morje. Po besedah častnika obalne straže Aarona Bemisa naj bi požar na ladji večkrat že pogasili, a so se ognjeni zublji znova razplamteli zaradi velike količine goriva na krovu ladje.

Poveljnica obalne straže Monica Rochester je na novinarski konferenci dejala, da reševalna operacija še traja, morebitne preživele, ki bi lahko odplavali v zalive, iščejo z manjšimi čolni in helikopterji. Reševalno akcijo otežuje gosta megla.

Slabih 23 metrov dolgo ladjo za potapljanje Conception v lasti podjetja Truth Aquatics so splavili leta 1981. Po besedah Rochesterjeve je bila v celoti v skladu z varnostnimi predpisi, lastnik ladje pa sodeluje pri preiskavi vzroka nesreče. Po podatkih Truth Aquatics je imela ladja 46 ležišč, predvideno pa je bilo, da se bo danes vrnila s tridnevnega ogleda krajev za potapljanje okrog otoka Santa Cruz.

Ladja je potonila približno 18 metrov pred obalo. Zasidrana je bila na območju, kjer je globina morja 20 metrov.