Milijoni pravoslavnih vernikov doma praznujejo praznik Jezusovega vstajenja

Z osrednjim praznovanjem so pravoslavni verniki začeli v petek, ko so po pravoslavnih cerkvah z oltarja simbolično prenesli Kristusov grob. Praznovanje je doseglo vrhunec ob dopoldanskih bogoslužjih, ki so sicer minila brez navzočnosti vernikov.

Po svetu okoli 260 milijonov vernikov danes praznuje veliko noč v prilagojeni obliki. Med drugim je moskovski patriarh Kiril, ki vodi 150 milijonov vernikov, pozval vse, naj molijo doma in ne hodijo na blagoslov v cerkve. Tudi sam je obeležil praznik v stolnici Kristusa Odrešenika v prisotnosti le še enega duhovnega kolega. Vodja ruske pravoslavne cerkve je izrazil upanje, da bo pandemija kmalu nehala uničevati življenja ljudi in družbo, piše STA.

Putin: z božjo pomočjo bo spet vse v redu

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je vernikom v videonagovoru dejal, da bo z božjo pomočjo vse spet v redu. Tudi sam ponoči ni obiskal stolnice kot v prejšnjih letih, ampak je v svoji rezidenci v eni od kapel prižgal svečo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V številnih državah so slovesnosti prenašali v živo preko spleta in televizije.

Ruski predsednik Vladimir Putin je vernikom v videonagovoru dejal, da bo z božjo pomočjo vse spet v redu. Foto: Reuters

V Bolgariji je bilo danes odprtih okoli 4000 cerkva. Slovesnosti se je sicer udeležilo bolj malo vernikov, ki so morali nositi zaščitne maske in upoštevati varnostno razdaljo. Številni so upoštevali nasvet oblasti in praznik obeležili pred ikonami doma. Poglavar bolgarske pravoslavne cerkve, patriarh Neofit se je v molitvi spomnil bolnikov, ki trpijo zaradi covida-19, in prosil za njihovo ozdravitev.



STA

Pravoslavni verniki se na veliko noč pripravljajo s sedemtedenskim postom, med katerim v ospredju ni zgolj odrekanje hrani, ampak tudi odrekanje slabim dejanjem, poudarek je tudi na molitvi.

Policijska ura v Srbiji in Severni Makedoniji

V Srbiji in Severni Makedoniji praznike preživljajo pod policijsko uro. V Srbiji je namreč v petek ob 17. uri začela veljati najdaljša policijska ura od uvedbe izrednih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa 15. marca. Zaradi praznikov ob pravoslavni veliki noči bo ob popolni prepovedi gibanja na prostem veljala skupno 84 ur, do torka do 5. ure. V Severni Makedoniji pa bo veljala 85 ur.

Mnogi pravoslavni verniki veliko noč letos zaznamujejo teden dni za ostalimi kristjani. Skupaj s pravoslavni verniki v Sloveniji jo praznujejo pravoslavni verniki v Črni gori, Severni Makedoniji, Rusiji in Gruziji, pa tudi v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Nekatere druge pravoslavne cerkve pa so sprejele Milankovićev koledar in so veliko noč praznovale 12. aprila, dodaja STA.