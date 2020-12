Prah z asteroida že na Zemlji

"Našli smo kapsulo! Skupaj s padalom!" so tvitnili z Japonske vesoljske agencije Jaxa. Sonda, velika približno kot hladilnik, je proti asteroidu, oddaljenem okoli 300 milijonov kilometrov, poletela decembra 2014. Na tem asteroidu, ki so ga poimenovali Ryugu ali zmajeva palača po japonsko, je lani zbrala 0,1 grama asteroidnega prahu, ki je zdaj prispel na Zemljo. Poseben paket, ki se je ločil od sonde, je bil po vstopu v atmosfero viden kot svetla sled na nebu, navaja STA.

Hayabusa-2 je do asteroidnega prahu prišla z zahtevnimi manevri, ki jih je japonskim znanstvenikom uspelo izvesti lani. Sonda je najprej pristala na asteroidu, nato pa v površje izstrelila izstrelek, ki je razburkal material na površini, da ga je lahko zajela. Nekaj mesecev kasneje je postopek ponovila.

Asteroidni prah, ki ga je zbrala sonda, naj bi pomagal pri pojasnjevanju, kakšen je bil naš Sončni sistem ob nastanku pred približno 4,6 milijarde leti. "Morda bomo prišli do snovi, ki nam bo dala namige glede rojstva planeta, izvora življenja ... Zelo me zanima, kakšna je ta snov," je sporočil vodja misije Makoto Yoshikawa, poroča STA.

Today marks a historic event as precious samples from asteroid Ryugu have been brought to Earth by @JAXA_en’s Hayabusa2 mission. We congratulate Japan on being the 1st nation to carry out a successful asteroid retrieval mission, twice! https://t.co/MhVwJA1w4z pic.twitter.com/91oMKtAii4