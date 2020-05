Potres stresel hrvaško obmorsko mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška seizmološka služba je sporočila, da so nekaj po 11. ure zaznali potres z magnitudo 3,9, ki je imel žarišče približno deset kilometrov severno od Crikvenice. Potres nedaleč od Reke je zaznala tudi slovenska agencija za okolje. Hrvaški seizmologi ne pričakujejo večje škode, poroča STA.

Hrvaški seizmolog Krešimir Kuk je potrdil, da je bilo žarišče potresa približno 28 kilometrov jugovzhodno od Reke. "Potres naj ne bi povzročil večjih poškodb, morda le manjše, saj žarišče ni bilo na gosto naseljenem območju," je povedal v pogovoru za regionalno televizijo N1.

Dodal je, da je mogoče pričakovati popotresne sunke, a ne tako močnih kot po potresu z magnitudo 5,5 v Zagrebu 22. marca. Poudaril je, da je območje Reke seizmološko aktivno in da potres ni presenečenje, poroča STA.

"Znani so kraji na širšem območju Reke in tudi v Sloveniji, kjer beležimo potrese. Celotna smer od severozahoda do jugovzhoda pri Reki je seizmološko aktivna. Tam obstajajo prelomi, na katerih se pojavljajo potresi," je pojasnil.

Potres zaznali tudi v Sloveniji

Slovenska agencija za okolje je na podlagi avtomatske analize potresa objavila, da je bilo njegovo žarišče na globini 16 kilometrov.

Hrvaški mediji poročajo, da je potres najbolj stresel območje naselja Bribir med Novim Vinodolskim in Bakrom.