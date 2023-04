Potres na Krku: zelo se je treslo

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvaške so ob 15.20 so zabeležili potres z epicentrom na hrvaškem otoku Krk, tri kilometre zahodno od Drage Bašćanske, z magnitudo 2,9 stopnje po Richterjevi lestvici. O močnem tresenju tal so poročali zlasti prebivalci Krka in okolice. To je že tretji potres na Hrvaškem v zadnjih 49 urah.