Potres na Filipinih zahteval več žrtev, tudi otrok #video

Epicenter potresa je bil v pokrajini Severni Cotabato na otoku Mindanao, med žrtvami pa so tudi trije otroci, so sporočile filipinske oblasti.

Ljudje so panično bežali iz poslopij in trgovskih središč, paciente iz bolnišnic pa so evakuirali na ulice.

Filipini ležijo na območju tako imenovanega tihomorskega ognjenega obroča, kjer so izbruhi vulkanov in potresi pogosti.