Poslovna ideja? Za denar se bo za pet let zaprl v sobo.

Prvih sto dni leta 2021 je Tim preživel zaklenjen v lopi, od koder je gledalcem omogočil neposredni 24-urni vpogled v svoje življenje.

"Umetniško delo sem jaz, ki ga ustvarjam," je dejal Tim, ki je svojo idejo še nadgradil, in sicer ponuja, da se za pet let zapre v sobo in jo napolni z umetnostjo, ki jo ustvarja. Ves ta čas pa bi tudi gledalcem omogočil neposreden prenos življenja v tej sobi. Morebitnim interesentom pa ponuja možnost nakupa 20. okvirjev, kar bi po njegovih ocenah zneslo pet milijonov dolarjev. "Za deset milijonov dolarjev bi v sobi ostal deset let, kar pa je na voljo zgolj enemu kupcu," se še glasi njegova ponudba.

Trenutno predvajanje v živo poteka na platformi Twitch, sto dni, ki jih je že preživel zaprt v sobi, pa po njegovih besedah kažejo na to, da resno razmišlja o ponudbi. V njegovo življenje se posameznik lahko vklopi kadarkoli, navadno pa zvečer med 20. in 22. uro odgovarja na vprašanja in komunicira s sledilci. Prav tako dogajanje objavlja na družabnih omrežjih.

Še alternativna možnost …

Je pa umetnik ponudil tudi alternativno možnost. Če bi se zgodilo, da bi dobil sedem tisoč naročnikov, bi umaknil omenjene ponudbe in nadaljeval trenutno delo prav tako v prihodnjih petih letih, pod pogojem, da število naročnikov ne bi padlo pod mejo sedem tisoč.

Naročnina na njegov kanal sicer stane 4,99 dolarja (4,19 evra) na mesec, do zdaj pa je prodal nekaj čez 100 naročnin, navaja Insider.

Foto: TikTok

S kakšno umetnostjo se ukvarja?

Inzana umetnost, ki jo ustvarja, imenuje lasersko izrezana, večplastna, perspektivna umetnost, ki jo ustvarja s plastenjem po meri odrezanih kosov materialov, kot sta akril ali aluminij. Nastanejo umetniška dela v obliki 3D.

Tudi okviri, ki jih prodaja za svoj projekt predvajanja v živo, bodo narejeni v tem slogu. Dodaja pa še, da projekt ni mišljen, da bi bil nevaren ali omejevalen, ampak nanj gleda kot na projekt življenja in ljubezni.

"Če sem iskren, ne vem natančno, kaj počnem," je dejal. In še: "Sledim slutnjam in želim svet narediti boljši."

Umetnik ustvarja na posestvu svoje družine v lopi, ki je opremljena s posteljo, kuhinjo in kopalnico. Dva meseca in pol je potreboval, da je prostor pripravil za bivanje, zdaj pa ga ni zapustil že sto dni. Na sam projekt se je pripravljal več mesecev, se pogovarjal s prijatelji in družino, preden se je dokončno odločil. Podpira ga tudi njegova zaročenka, ki mu med drugim skozi okno prinaša živila.