Iz Nemčije še naprej prihajajo tragične novice. Katastrofalne poplave so po zadnjih podatkih zahtevale najmanj 80 življenj, na stotine ljudi je pogrešanih. Nemška kanclerka Angela Merkel je izrazila sočutje in podporo svojcem žrtvam poplav. Število smrtnih žrtev je naraslo tudi v Belgiji, kjer je v poplavah umrlo 11 ljudi.

Obsežne nevihte s poplavami so povzročile velikansko škodo. Število smrtnih žrtev še naprej narašča. V Nemčiji je v poplavah umrlo najmanj 80 ljudi, v Belgiji 11. Na stotine ljudi je pogrešanih, piše BBC. Posledice najhujših poplav v zadnjih desetletjih pa bodo vidne šele v prihajajočih dneh, oblasti pričakujejo, da se bo število smrtnih žrtev še povečalo.

Oblasti v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalško so danes sporočile, da je v poplavah umrlo že najmanj 50 ljudi. Še najmanj 30 ljudi pa je izgubilo življenje v sosednji deželi Severno Porenje-Vestfalija. Razmere se po obilne dežju še ne umirjajo, več deset ljudi še pogrešajo.

"Bojimo se, da jih bo številka še večja," je danes o morebitnih smrtnih žrtvah povedal tiskovni predstavnik policije v Koblenzu.

Nemška kanclerka Angela Merkel je izrazila sočutje in sožalje vsem, ki so v katastrofi izgubili svoje bližnje in ki jih še pogrešajo: "Četrtek je bil dan strahu, obupa in trpljenja."

Pogrešajo na stotine ljudi

Številne ljudi, predvsem na območju okraja Ahrweiler, še vedno pogrešajo, točne številke ne vedo. Notranji minister Porenja-Pfalške Roger Lewentz je v četrtek zvečer dejal, da pogrešajo še od 40 do 60 ljudi. Na drugi strani pa oblasti v okraju Ahrweiler govorijo o 1300 pogrešanih. Kot je povedala tiskovna predstavnica, je to povezano tudi z nedelujočim mobilnim omrežjem, saj številni niso dosegljivi.

Najhuje je bilo v deželah Porenje - Pfalška in Severno Porenje - Vestfalija, kjer je voda odnašala avtomobile in podirala hiše. Samo v vasi Schuld je voda s seboj potegnila več hiš, številne stavbe so hudo poškodovane. V deželi Severno Porenje-Vestfalija je najhuje na območju Erftstadta, kjer se je v celoti ali delno porušilo več hiš, so sporočile oblasti danes. Iz hiš so večkrat klicali na pomoč, vendar lahko trenutno ljudi rešujejo le s pomočjo čolnov. Zaradi nevarnosti poplav so evakuirali že več krajev.

Močno sta prizadeti tudi Belgija in Nizozemska, pa Luksemburg in Švica.

🌧 La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin ! Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert) pic.twitter.com/yDGNgflP1y — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021

A meteorologi opozarjajo, da še ni konec, in za danes napovedujejo nova neurja in obilno deževje.