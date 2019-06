Pompeo zaradi napetosti med ZDA in Iranom v Rijad in Abu Dabi

Ameriški državni sekretar bo zaradi spora med ZDA in Iranom odpotoval v Savdsko Arabijo in ZAE.

Ameriški državni sekretar bo zaradi spora med ZDA in Iranom odpotoval v Savdsko Arabijo in ZAE. Foto: Reuters

Pogovarjali se bomo o tem, kako zagotoviti, da bomo vsi strateško usklajeni in kako lahko vzpostavimo globalno koalicijo proti Iranu, je dejal ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Savdsko Arabijo in ZAE je ob tem označil za "velika zaveznika v izzivu, ki ga predstavlja Iran". Napovedal je, da se bo v Rijadu in Abu Dabiju ustavil na poti v Indijo, ki jo bo obiskal v torek.

ZDA vztrajajo, da je dron letel v mednarodnem zračnem prostoru

Pompeo je zavrnil tudi zemljevid, ki ga je objavil iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif in ki naj bi prikazoval, da je Iran prejšnji teden ameriško brezpilotno letalo sestrelil v iranskem zračnem prostoru. "Videli ste ta otroški zemljevid, ki ga je predstavil minister Zarif in ki je v nasprotju z odličnostjo in profesionalizmom ameriških vojaških in obveščevalnih služb," je dejal Pompeo.

Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu že večkrat zagrozil z uničenjem, a ob tem vedno znova Teheranu ponudil roko sprave. Foto: Reuters

Dodal je še, da ravno omenjeni zemljevid kaže, da je brezpilotno letalo letelo v mednarodnem zračnem prostoru. Iran je ob tem obtožil, da širi dezinformacije. Ob tem je sicer ponovil, da je ameriški predsednik Donald Trump Iranu ponudil roko sprave. "Pripravljeni smo se pogajati brez predpogojev. Točno vedo, kako nas najdejo, in prepričan sem, da bomo v trenutku, ko se bodo res pripravljeni pogovarjati, lahko začeli ta pogovor," je še dodal ameriški državni sekretar.

Trump grozi Iranu, a obenem poudarja pripravljenost na pogovore

Trump je sicer v nedeljo objavljenem intervjuju posvaril Iran, da bi morebitna vojna vodila do uničenja, kot ga še ni bilo. A obenem je spet dejal, da se je o iranskem jedrskem programu pripravljen pogajati brez predhodnih pogojev. Tokrat pa je to stališče ponovil prvič, odkar je Iran v četrtek sestrelil ameriško brezpilotno letalo.

Iranski predsednik Hasan Rohani je sankcije proti Iranu označil za "ekvivalent ekonomskemu terorizmu". Foto: Reuters

V soboto je sicer Trump napovedal tudi nove sankcije proti Iranu, ki naj bi bile uvedene z današnjim dnem. Več podrobnosti sicer ni znanih, so pa ZDA sankcije proti Iranu znova uvedle že lani po odpovedi mednarodnemu jedrskemu sporazumu. Sankcije so uperjene predvsem proti iranski naftni in finančni industriji, ker pa s sankcijami grozijo tudi vsem drugim akterjem v svetu, ki bi poslovali z Iranom, so ZDA s tem praktično povsem ustavile iranski izvoz nafte, s tem pa tudi dotok financ.

Rohani sankcije označil za ekvivalent ekonomskemu terorizmu

V Perzijskem zalivu so se nato začeli vrstiti napadi na tankerje, ki naj bi jih po trditvah ZDA izvajal Iran. V Teheranu ameriške navedbe sicer zanikajo. V četrtek je položaj nevarno zaostrila še sestrelitev ameriškega brezpilotnega letala, za katerega Iran trdi, da je kršil iranski zračni prostor, ZDA pa, da je letel v mednarodnem zračnem prostoru v Hormuški ožini.

Iranski predsednik Hasan Rohani je sicer sankcije označil za "ekvivalent ekonomskemu terorizmu" in ocenil, da je vir trenutnega regionalnega in mednarodnega konflikta odločitev ZDA, da izstopijo iz iranskega jedrskega sporazuma. Zahteval je tudi posledice za ZDA zaradi kršitve iranskega zračnega prostora in poudaril, da je incident okrepil napetosti v regiji. "Zato pričakujemo sorazmeren odziv mednarodne skupnosti in jasne korake proti tovrstnim kršitvam," je v nedeljo dejal Rohani.