ZDA po poročanju medijev s kibernetskim napadom na Iran

Po navedbah ameriških medijev so sicer ZDA kibernetski napad pripravljale več tednov, in sicer kot odgovor na napade na naftne tankerje v Omanskem zalivu.

Kibernetski napad je onemogočil računalniške sisteme, ki nadzorujejo izstrelitve raket in projektilov, navaja Washington Post. Šlo je za povračilni napad po iranski sestrelitvi ameriškega brezpilotnega letala ter napadih na naftne tankerje, za katere ZDA krivijo Iran, dodaja New York Times.

ZDA bodo proti Iranu uvedle tudi dodatne sankcije

"Iran je trenutno v gospodarski zmešnjavi, gredo čez pekel (...), ampak uvedli bomo dodatne sankcije, veliko hujše," je v soboto dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Napetosti med ZDA in Iranom so se okrepile, potem ko so se ZDA pod Trumpom lani enostransko umaknile iz jedrskega sporazuma z Iranom in ponovno uvedle sankcije proti državi. Iran je maja ostalim sopodpisnicam zagrozil, da bo postopno začel opuščati dogovor, če ne bodo izvajale svojih obvez.

ZDA naj bi napad pripravljale več tednov

Usmerjen je bil proti oborožitvenim sistemom, ki jih uporablja iranska revolucionarna garda, ki je v četrtek sestrelila ameriško brezpilotno letalo in jo Washington obtožuje tudi napadov na ladje. Na ameriškem obrambnem ministrstvu sicer napada niso želeli niti potrditi niti komentirati.

Iran je v noči na četrtek nad Hormuško ožino sestrelil ameriško brezpilotno letalo, ker naj bi kršilo iranski zračni prostor. ZDA na drugi strani trdijo, da je bilo letalo v mednarodnem zračnem prostoru.

Ameriški predsednik ukazal napad na Iran, a si je premislil

Trump je sicer po sestrelitvi že ukazal ameriški povračilni napad, a je po lastnih navedbah deset minut pred izvedbo ukaz umaknil. Napad bi namreč terjal številne smrtne žrtve, kar bi bilo nesorazmerno s škodo, ki jo je Iran povzročil ZDA.