Poljska opozicija podpisala koalicijski sporazum

Poljska opozicija, ki je na nedavnih volitvah osvojila večino glasov, je danes podpisala koalicijsko pogodbo. Opozicijski kandidat za premierja Donald Tusk je v družbi voditeljev sredinskega zavezništva Tretje poti in Nove Levice napovedal, da so "pripravljeni prevzeti odgovornost za domovino". Skupaj imajo 248 poslancev v 460-članskem parlamentu.

Voditelju Državljanske koalicije (KO) Donaldu Tusku, ki je že vodil Poljsko med letoma 2007 in 2014, so na novinarski konferenci družbo delali voditelji stranke Poljska 2050 Szymon Holownia in Poljske ljudske stranke Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ter voditelja Nove Levice Robert Biedron in Wlodzimierz Czarzasty.

Zadnji je podpisani sporazum označil za zelo širok kompromis, rekoč, da je najpomembneje ustvariti strpno, odprto in odgovorno Poljsko, ki bo spoštovala zakone, navaja poljska tiskovna agencija PAP.

Mandat prejel Morawiecki, a nima večine v sejmu

Poljski predsednik Andrzej Duda je v ponedeljek mandat za sestavo nove vlade sicer podelil trenutnemu premierju Mateuszu Morawieckemu iz stranke Zakon in pravičnost (PiS).

Duda se je za to, kot je dejal, odločil, ker želi nadaljevati parlamentarno tradicijo, po kateri zmagovalna stranka kot prva dobi možnost sestaviti vlado. Med posvetovanji sta sicer po njegovih besedah tako PiS kot KO izrazili prepričanje, da bosta v novem parlamentu zbrali potrebno večino za podporo svojemu kandidatu in prihodnji vladi.

PiS je na volitvah 15. oktobra osvojila nekaj več kot 35 odstotkov glasov, a je ostala brez parlamentarne večine in ima le malo možnosti za sestavo koalicije.