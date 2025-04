Na družbenih omrežjih se širi posnetek, kako je moški izkoristil priložnost in pobegnil iz policijskega avtomobila, medtem ko so bili možje v modrem na drugi strani vozila. Zatem je pristopil k policistom, ki niso opazili, da gre za isto osebo, ki so jo pridržali pred nekaj trenutki.

V Beogradu so se zbrali protestniki, ki nasprotujejo gradnji hotela, supermarketa in kavarne tik ob njihovi stanovanjski hiši. Kmalu je na kraj prispela policija in prijela enega od protestnikov.

Na posnetku, ki se širi po družbenih omrežjih, je prikazano, kako so policisti moškega pridržali in ga posedli v vozilo. Medtem ko so možje v modrem razpravljali s protestniki, ki so nasprotovali pridržanju, je moški izkoristil trenutek nepazljivosti in pobegnil skozi druga vrata avtomobila.

Zatem je pristopil k policistom, a kot je razvidno s posnetka, ti niso opazili, da gre za osebo, ki so jo nekaj trenutkov prej pridržali.