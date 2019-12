Policija šokirana nad izjemno norostjo treh motoristov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije britanski motoristi so zaradi divjanja po cestah, ki so ga posneli s kamero, končali v zaporu.

26-letnik je dobil deset mesecev zapora in 29 mesecev prepovedi vožnje, prav tako 26-letni motorist šest mesecev zapora in 27 mesecev prepovedi vožnje, njun 28-letni prijatelj pa štiri mesece zapora in 18-mesecev prepovedi vožnje.

Fantje so namreč po cestah vzhodnega Sussexa divjali s hitrostjo skoraj 300 kilometrov na uro in pri tem izvajali smrtno nevarne manevre, kot je vožnja po enem kolesu in prehitevanje čez dvojno polno črto.

Na sodišču obžalovali svoja dejanja

Motoristi so pred dnevi na sodišču priznali svoja dejanja in izkazali obžalovanje, poroča Daily Mail. Sodnik je njihovo početje označil za izjemno neumno in sebično.

Predstavnik policije Chris Welsh je medtem za javnost povedal, da je bila preiskava zadeve šokantna in da je šlo za eno najhitrejših in nevarnih motorističnih voženj, s katerimi se je srečal pri svojem delu.