Kampanjo financiral Gadafi? Policija pridržala Sarkozyja.

Očitki o financiranju z denarjem libijskega režima nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija so stari že več let. Foto: Reuters

Očitki o financiranju kampanje z denarjem libijskega režima nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija so stari že več let, a tokratno zaslišanje je prvo v zvezi s tem. Državno tožilstvo v Parizu je preiskovalni postopek uvedlo aprila 2013. V kampanji pred lanskimi predsedniškimi volitvami je Sarkozy te navedbe odločno zavrnil.

Trije kovčki denarja

Francosko-libanonski poslovnež Ziad Takieddine je v intervjuju za francoski novičarski portal Mediapart novembra lani razkril, da je konec leta 2006 ali v začetku leta 2007 na francosko notranje ministrstvo prinesel tri kovčke, ki jih je pripravil libijski režim in v katerih je bilo skupno pet milijonov evrov. Sarkozy je bil tedaj notranji minister.

Predhodno že aretiran njegov družabnik Djouhri

Sarkozyja so pridržali nekaj tednov po aretaciji njegovega nekdanjega družabnika Alexandra Djouhrija v Londonu. Djouhrija so po plačilu varščine izpustili na prostost, februarja pa so ga pridržali na podlagi drugega francoskega pripornega naloga, ker se ni odzval večkratnemu vabilu na zaslišanje. Po napovedih ga bodo zaslišali 28. marca.

Po navedbah virov blizu preiskavi so v okviru preiskave glede financiranja Sarkozyjeve predsedniške kampanje danes zaslišali tudi Brica Hortefeuxa, ministra iz časa, ko je bil Sarkozy predsednik.