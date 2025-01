Predstavnika letalske policijske enote pilot Igor Podjed in vodja Letalske policijske enote Dejan Kink sta glede nabave helikopterjev za nujno medicinsko pomoč dejala, da "helikopterska nujna medicinska pomoč ni za letalsko policijsko enoto nobena novost" in poudarila, da se kupujeta namenska helikopterja za izvajanje nujne medicinske pomoči, ki ju ne bodo uporabljali za izvajanje policijskih nalog. Predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec trdi nasprotno in je v torek predstavil zahtevo za sklic nujne seje komisije zaradi sumov negospodarnega nakupa helikopterjev.

Vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot 50 milijonov evrov. Dejan Kink, vodja Letalske policijske enote, poudarja, da je to cena za celoten projekt, ki poleg nakupa helikopterjev, vključuje tudi zaposlitev 28 oseb, izgradnjo nove baze v Mariboru in izobraževanje.

Helikopterja bosta opremljena z ustrezno povezavo, ki ju bo povezovala z dispečerskim centrom. V helikopter lahko namestijo osem sedežev, kar je po mnenju policijskega predstavnika pomembno. Pri tem je navedel primer reševanja v Savinjski dolini, ko so osebe bile na drevesih, da so se rešile pred poplavami. Te osebe niso bile poškodovane in v tem primeru so sedeži pomembni. "V takem primeru pri reševanju sodeluje tudi tak helikopter," je še dodal.

Kamen spotike je bila tudi barva. "V evropskem predpisih ni napisano, kakšne barve mora biti helikopter. Sicer pa mislimo, da je barva zadnja stvar, ki je pri reševanju pomembna".

Zahtevali so tudi, da bosta helikopterja opremljena z vitlo, je dodal pilot Igor Podjed. Predstavnika policije sta pokazala primer, ko se je pri reševanju pogreznil helikopter s sanmi. Nova helikopterja naj bi namreč imela kolesa, kar po mnenju nekaterih lahko povzroči zdrs in ne omogoča varnega pristanka na težje dostopnih območjih. Dodala sta tudi, da zavračajo navedbe, da so naklonjeni enemu od ponudnikov.

Predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ: Ne gre za namenski nakup

Poslanec NSi in predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec je sicer v torek predstavil zahtevo za sklic nujne seje komisije zaradi sumov negospodarnega nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč.

V izjavi je dejal, "da gre za nakup dvonamenskih helikopterjev in ne nakup namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč", saj jih bo uporabljala tudi slovenska policija.

Poudaril je tudi, da helikopterja po oceni stroke ne bi bila ustrezno opremljena za namen nujne medicinske pomoči in dodal, da bi ta nakup moral biti v domeni ministrstva za zdravje. Z omenjenega ministrstva so medtem sporočili, da bo prenosna medicinska oprema za helikopterja nabavljena ločeno.