Policija na Dunaju pridržala več protestnikov

Policija na Dunaju je po sobotnih množičnih protestih prijela več ljudi, ki niso upoštevali protiepidemioloških ukrepov in ki so bili nasilni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Na protestih proti ukrepom, ki so bili v državi sprejeti zaradi epidemije novega koronavirusa, se je sicer po vsej prestolnici zbralo več tisoč ljudi.

Že popoldne je bilo "vroče" v središču mesta, proti večeru pa so se strasti razvnele predvsem na območju ob Donavi. Številni protestniki so bili brez mask in niso upoštevali medsebojne razdalje. Policija je shod na koncu razgnala, mnoge kršitelje protiepidemioloških ukrepov pa popisala, poroča STA.

Med bolj glasnimi so bili protesti, ki so jih organizirali desničarski svobodnjaki (FPÖ) in so bili uperjeni predvsem proti vladi Sebastiana Kurza. Nekdanji notranji minister Herbert Kickl, ki je sedaj vodja poslanske skupine v parlamentu, je vlado obtožil, da "pleše po robu norosti" in da si takih "bizarnosti" ne bi mogli izmisliti niti v Hollywoodu.

Uporabili tudi solzivec

Foto: Reuters Napadel je tudi medije, nakar je množica skandirala geslo "Lügenpresse" oz. "lažnivi mediji". Kickl pa je nato skupaj z množico skandiral tudi geslo "Kurz mora oditi".

Med udeleženci so bili tudi skrajni desničarji in različni zagovorniki teorij zarot. Opažen je bil tudi vodja identitarcev in obsojeni neonacist Gottfried Küssel. Policija pa je pridržala tudi enega vodilnih zanikovalcev obstoja koronavirusa v državi Martina Rutterja.

Na območju Pratra je prišlo je tudi do spopadov z levičarskimi protiprotestniki. Policija je morala ob posredovanju pri najmanj enem tovrstnih incidentov posredovati tudi s solzivcem. Policija je sicer opozorila, da so bili protestniki zelo agresivni, položaj pa je bil predvsem zvečer ob Donaukanalu zelo napet, poroča STA.

Vse bolj množični protesti

Policija je pridržala več ljudi, ki niso upoštevali protikoronskih ukrepov. Med drugim pa so ovadili tudi Kickla in druge politike iz FPÖ, ki niso nosili mask in vzdrževali medsebojne razdalje, še poroča APA.

Foto: Reuters

V zadnjem času so tovrstni protesti že vse bolj pogosti in množični, saj ljudem omejevalni ukrepi zaradi covida-19 že močno presedajo. Vlada sicer napoveduje dodatno sproščanje, če se bo število okužb znižalo. Morda se bodo konec marca že začeli odpirati gostinski lokali, poroča STA.

Vendar pa zaenkrat epidemiološka slika še ni rožnata, prej nasprotno. V zadnjih tednih se število novih okužb znova povečuje. Samo v soboto so znova našteli več kot 2500 novih primerov okužbe.

Skrb pa povzročajo predvsem nove različice. Kot je sporočil zdravstveni minister Rudolf Anschober, je britanska različica že prevladujoča v Avstriji.