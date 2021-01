Pogrešanega Avstralca našli po 18 dneh v divjini

V avstralski divjini so našli moškega, ki so ga pogrešali 18 dni. Kot je povedal vidno izčrpani 58-letnik, je pil vodo iz zajetja, kamor se je zatekel, in jedel gobe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moškega so zadnjič videli 6. januarja, ko je skupaj s psom zapustil hotel v kraju Kilkivan, kakih 200 kilometrov severno od Brisbana. Odpeljal se je v divjino, kjer se mu je pokvaril avto, povzema STA.

Tri dni je vztrajal pri avtu in jedel pasjo hrano, ki jo je imel sabo, nato pa mu je zmanjkalo vode. Avto je zapustil, se izgubil, a k sreči našel vodno zajetje, kjer je potem ostal.

Iskali so ga tudi s helikopterji in letali

Moškega so sicer iskali tudi s helikopterji in letali, a so iskanje po enem tednu končali. Zdaj pa ga je našel lastnik zemljišča, na katerem leži to vodno zajetje.

Moškega so zaradi izčrpanosti odpeljali v bolnišnico, sicer pa je zdrav in dobro, je sporočila policija. Njegovega psa še niso našli.