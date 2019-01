Podžupan jih je razburil, zato so brezdomcu na ulici pustili odeje in obleke

Tržačani so na ulicah pustili odeje in tople obleke za brezdomca, saj jih je razburil namestnik župana Paolo Polidori, ko se je ta pohvalil, da je v smeti z veseljem odvrgel "stare cunje" moškega. Na njegovo objavo na Facebooku so sledili burni odzivi, nato pa je podžupan zbrisal zapis.

Polidori iz vrst skrajno desne Lige je v objavi, ki jo je pozneje zbrisal, zapisal, da je kot normalen državljan, ki mu je mesto pri srcu, zbral stare cunje brezdomca in jih odvrgel. Dodal je, da bi lahko priskrbel nove obleke za "tistega klateža", če bi šel v javno zavetišče.

Kmalu se je vsul val kritik, podžupan pa s svojimi nadaljnjimi objavami ni umiril meščanov. Podžupan je namreč zatrdil, da je brezdomec Romun, ki so mu oblasti zaukazale, da mora zapustiti mesto. Ob tem je dodal, da ni rasist.

Tržačani so poskušali popraviti Polidorijevo napako in so v akciji zbrali tople odeje in obleke. Eden od novinarjev časnika Il Piccolo je objavil fotografijo z darili za brezdomce ter napisom, da se meščani opravičujejo v imenu mesta Trst.