Podpredsednica Argentine Cristina Kirchner zaradi korupcije obsojena na šest let zapora

Cristina Kirchner, ki je prejšnji mesec svoje preganjalce primerjala s strelskim vodom, sodstvo označuje za lutko desničarskih sil, pri čemer naj bi pomagali opozicijski mediji. Tudi tokrat se je odzvala z besedami, da "nobenih od laži niso dokazali" in da jo je obsodila "pravna mafija".

Podpredsednico Argentine Cristino Kirchner je tričlanski sodni senat v torek obsodil na šest let zaporne kazni in dosmrtno prepoved opravljanja javnih funkcij zaradi korupcije. Kirchnerjeva vse obtožbe, ki se nanašajo na njeno predsedovanje od leta 2007 do leta 2015, zavrača.

69-letna političarka sicer kaj kmalu ne bo šla v zapor, ker ima kot podpredsednica in članica državnega kongresa imuniteto in pritožbeni postopek lahko traja več let, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče jo je obsodilo, ker naj bi prek javnih projektov poneverila kar milijardo dolarjev. Posle je dajala gradbenemu magnatu Lazaru Baezu, ki je povezan z njeno družino.

Lahko bi dobila 12 let zapora

Obsodba se nanaša na poneverbe, jo je pa sodišče oprostilo obtožb vodenja kriminalne združbe, za kar bi lahko dobila tudi do 12 let zapora.

Gre za prvi primer obsodbe podpredsednika Argentine zaradi kaznivega dejanja v času opravljanja funkcije.

Obsodba ni pravnomočna, dokler ne bo odločeno o pritožbah, kar lahko traja več let. Medtem Kirchnerjeva ohranja imuniteto, je pa sama v odzivu po razsodbi napovedala, da se na volitvah prihodnje leto ne namerava več potegovati za nobenega od položajev.

Podporniki Kirchnerjeve, ki je leta 2007 na položaju nasledila moža Nestorja Kirchnerja, so se po razsodbi odpravili na ulice v središču Buenos Airesa.

Svoje preganjalce primerjala s strelskim vodom

Tožilca Diego Luciani in Sergio Mola sta dejala, da je bilo podjetje Baez ustanovljeno z namenom poneverjanja prihodkov z javnimi razpisi, za katere so bili značilni izjemno visoki stroški, velikokrat pa nato projekti sploh niso bili dokončani. Po 12 letih vladavine Kirchnerjevih je podjetje izginilo.

Kirchnerjeva ostaja voditeljica levega dela argentinskega peronističnega gibanja in po anketah javnega mnenja uživa okrog 38-odstotno podporo, ne glede na to, kaj naredi. Pri tem jo obtožujejo še pranja denarja skupaj s sinom in hčerko.