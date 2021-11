Po zrušenju stolpnice v Lagosu število mrtvih narašča

"Danes zgodaj zjutraj smo našli dve moški trupli, tako da je število žrtev naraslo na 22," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik agencije za obvladovanje izrednih razmer (NEMA) Ibrahim Farinloye.

Dejal je, da je preživelih še vedno devet, in dodal, da se še vedno nadaljujejo iskalne in reševalne akcije. Zagotovil je, da z reševanjem ne bodo odnehali, in povedal, da so v torek zvečer za reševalno operacijo prejeli večjo opremo.

Farinloye je v torek dejal, da so reševalci v stiku z drugimi preživelimi, ki so še vedno ujeti pod porušeno stavbo.

Vodja agencije za obvladovanje izrednih razmer v zvezni državi Lagos Femi Oke-Osanyintolu je za AFP menil, da so bile med gradnjo storjene nekatere nepravilnosti. "Zadevi bomo prišli do dna in zagotovili, da se kaj takega ne bo ponovilo," je dodal. Preiskavo je odredil tudi guverner nigerijske zvezne države Lagos.

Po močnem deževju, ki je dan prej zajelo gosto naseljeno mesto, sta se v torek v največjem nigerijskem mestu Lagos zrušili še dve manjši stavbi, vendar pri tem ni nihče umrl.

Nesreče zaradi zrušenja stavb so v Lagosu in po vsej Nigeriji sicer pogoste. Glavna težava so predvsem nekakovostni materiali, malomarnost in pomanjkljivo upoštevanje gradbenih standardov.