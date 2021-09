Po Zagrebu strašijo kače

Potem ko so v torek na zagrebškem kmetijskem ministrstvu odkrili jato netopirjev, so danes v azilu Dumovec prejeli dva klica zaradi kač, na katere so v svojih domovih naleteli prestrašeni prebivalci Zagreba, poročajo na portalu Vecernji.hr.

En klic so prejeli od gospe iz naselja Borongaja, ki jo je kača počakala kar pred vhodnimi vrati. Zaposleni v azilu Dumovec so ugotovili, da je šlo za smokuljo. Varno so jo premestili in jo na mirnem, oddaljenem mestu spustili nazaj v naravo.

Istega dne so prejeli še en klic. Na dvorišču so na kačo naleteli tudi prebivalci Stanjevca, a se je ta pred prihodom zaposlenih iz azila Dumovec že umaknila.