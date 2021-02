Po več letih odkrili pobeglega ovna in ostali brez besed #video

Pri kraju Lancefield v avstralski zvezni državi Viktoriji so mimoidoči pred dnevi naleteli na veliko presenečenje. V naravi so namreč odkrili ovna, ki je ušel svojemu lastniku in je več let sam živel v avstralski divjini, na sebi pa je imel kar 35 kilogramov volne. Žival je bila v slabi kondiciji, saj se je pod težo volne težko premikala, prav tako mu je volna skoraj popolnoma zakrivala oči.