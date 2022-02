Po seriji škandalov odstopila šefinja londonske policije

Dama Cressida Dick je bila prva ženska, ki je vodila največjo britansko policijsko upravo. Še nekaj ur pred odstopom je sicer dejala, da ne razmišlja o tem koraku, nato pa je po izgubi županovega zaupanja vseeno odstopila, poroča BBC.

London mayor Sadiq Khan says he made clear the scale of change needed "to root out racism, sexism, homophobia, bullying, discrimination and misogyny” in the Met Police



He says he was "not satisfied" with Dame Cressida's responsehttps://t.co/QrNuJdlgx3 pic.twitter.com/4Ol9wlYnmv